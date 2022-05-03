https://ria.ru/20220503/rumyniya-1786661478.html

Парламент Румынии упразднил группы дружбы с Россией и Белоруссией

Парламент Румынии упразднил группы дружбы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 03.05.2022

Парламент Румынии упразднил группы дружбы с Россией и Белоруссией

Парламент Румынии во вторник на совместном заседании депутатов двух палат принял решение упразднить группы дружбы с Россией и Белоруссией, сообщает агентство... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T16:33

2022-05-03T16:33

2022-05-03T16:35

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КИШИНЕВ, 3 мая — РИА Новости. Парламент Румынии во вторник на совместном заседании депутатов двух палат принял решение упразднить группы дружбы с Россией и Белоруссией, сообщает агентство Agerpres."На совместном пленарном заседании Палаты депутатов и Сената во вторник было одобрено упразднение депутатских групп дружбы с Российской Федерацией и Белоруссией", - информирует агентство.С предложением упразднить две группы дружбы выступила румынская группа Межпарламентского союза. Она проинформировала Постоянное бюро парламента, что входящие в правящую коалицию партии вывели своих депутатов из этих групп. Подобное решение партии приняли из-за "неоправданной агрессии России против Украины", а также из-за того, что Белоруссия якобы помогала России в нападении на украинскую территорию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220422/rusofobiya-1784952694.html

https://ria.ru/20220428/pismo-1785851624.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, белоруссия, россия, украина, румыния