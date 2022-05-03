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МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацистского режима на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
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МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацистского режима на Украине
МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацистского режима на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацистского режима на Украине
Министерство иностранных дел России ответило на заявление главы МИД Израиля Яира Лапида с требованием извиниться перед еврейским народом и обвинило Тель-Авив в... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:44
2022-05-03T17:45
в мире
владимир зеленский
адольф гитлер
украина
израиль
мид израиля‎
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел России ответило на заявление главы МИД Израиля Яира Лапида с требованием извиниться перед еврейским народом и обвинило Тель-Авив в поддержке неонацистского режима на Украине.Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что в качестве подтверждения невозможности поддержки нацизма киевскими властями Запад приводит аргумент о еврейском происхождении Владимира Зеленского. При этом Лавров отметил, у Адольфа Гитлера тоже в роду были евреи, и "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи". Лапид назвал это высказывание скандальным и заявил, что "Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста". Также глава МИД Израиля потребовал извинений от российского правительства. В российском МИД напомнили, что история знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами. В частности, некоторые главы гетто и "юденратов" запомнились особенно чудовищными преступлениями. "Якуб Лейкин в Варшаве вел слежку за евреями и обо всем докладывал немецкой оккупационной администрации, обрекая своих соотечественников на верную, а порой и мучительную смерть, а Хаим Румковский вообще предлагал евреям Лодзи отдать своих детей фашистам в обмен на сохранение жизни взрослых жителей гетто, есть множество свидетельств его слов", — отмечается в заявлении министерства.В ведомстве согласились с мнением профессора истории Тель-Авивского университета Х.Дрейфуса, который назвал пособничество евреев в Холокосте маргинальным феноменом, но это не табу и может быть предметом исследований.В сообщении МИД также приводятся отдельные примеры антисемитизма на Украине."Один из видных представителей еврейского движения Украины Эдуард Долинский не так давно опасался прекращения деятельности своей организации ("Украинский еврейский комитет"). Факельные шествия с портретами Степана Бандеры по улицам Киева с лозунгами "Юде – геть!", как и надписи вандалов на синагогах говорят сами за себя", — отмечается там.При этом антисемитизм не единственная идеология ненависти, которая процветает на Украине. Помимо русофобии набирает обороты и ромофобия."Осенью прошлого года фашисты задержали в Киеве четырех цыганок и подвергли их издевательствам. Им разрисовали лица зеленкой, на лбу — оставили надпись "Вор". Не менее вопиющий случай также произошел в самом центре украинской столицы. Неизвестный встретил на улице цыганок, и, используя ненормативную лексику, велел представительницам общины покинуть Майдан Независимости. Такие случаи фиксируется постоянно, другое дело, что все они проходят на Украине в лучшем случае как "мелкое хулиганство", — приводятся примеры в заявлении МИД.В ведомстве подчеркнули, что антиисторическое заявление главы министерства иностранных дел Израиля во много объясняет курс нынешнего Тель-Авива на поддержку неонацистского режима на Украине.
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в мире, владимир зеленский, адольф гитлер, украина, израиль, мид израиля‎, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, яир лапид (министр иностранных дел израиля)
17:44 03.05.2022 (обновлено: 17:45 03.05.2022)
 
МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацистского режима на Украине

Российский МИД обвинил Израиль в поддержке неонацистского режима на Украине

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел России ответило на заявление главы МИД Израиля Яира Лапида с требованием извиниться перед еврейским народом и обвинило Тель-Авив в поддержке неонацистского режима на Украине.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что в качестве подтверждения невозможности поддержки нацизма киевскими властями Запад приводит аргумент о еврейском происхождении Владимира Зеленского. При этом Лавров отметил, у Адольфа Гитлера тоже в роду были евреи, и "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
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Лапид назвал это высказывание скандальным и заявил, что "Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста". Также глава МИД Израиля потребовал извинений от российского правительства.
В российском МИД напомнили, что история знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами. В частности, некоторые главы гетто и "юденратов" запомнились особенно чудовищными преступлениями.
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"Якуб Лейкин в Варшаве вел слежку за евреями и обо всем докладывал немецкой оккупационной администрации, обрекая своих соотечественников на верную, а порой и мучительную смерть, а Хаим Румковский вообще предлагал евреям Лодзи отдать своих детей фашистам в обмен на сохранение жизни взрослых жителей гетто, есть множество свидетельств его слов", — отмечается в заявлении министерства.
В ведомстве согласились с мнением профессора истории Тель-Авивского университета Х.Дрейфуса, который назвал пособничество евреев в Холокосте маргинальным феноменом, но это не табу и может быть предметом исследований.
В сообщении МИД также приводятся отдельные примеры антисемитизма на Украине.
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"Один из видных представителей еврейского движения Украины Эдуард Долинский не так давно опасался прекращения деятельности своей организации ("Украинский еврейский комитет"). Факельные шествия с портретами Степана Бандеры по улицам Киева с лозунгами "Юде – геть!", как и надписи вандалов на синагогах говорят сами за себя", — отмечается там.
При этом антисемитизм не единственная идеология ненависти, которая процветает на Украине. Помимо русофобии набирает обороты и ромофобия.
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"Осенью прошлого года фашисты задержали в Киеве четырех цыганок и подвергли их издевательствам. Им разрисовали лица зеленкой, на лбу — оставили надпись "Вор". Не менее вопиющий случай также произошел в самом центре украинской столицы. Неизвестный встретил на улице цыганок, и, используя ненормативную лексику, велел представительницам общины покинуть Майдан Независимости. Такие случаи фиксируется постоянно, другое дело, что все они проходят на Украине в лучшем случае как "мелкое хулиганство", — приводятся примеры в заявлении МИД.
В ведомстве подчеркнули, что антиисторическое заявление главы министерства иностранных дел Израиля во много объясняет курс нынешнего Тель-Авива на поддержку неонацистского режима на Украине.
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В миреВладимир ЗеленскийАдольф ГитлерУкраинаИзраильМИД Израиля‎РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
 
 
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