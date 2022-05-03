https://ria.ru/20220503/religiya-1786621566.html
Папа Франциск не готов встречаться с патриархом Кириллом
Папа Франциск не готов встречаться с патриархом Кириллом - РИА Новости, 03.05.2022
Папа Франциск не готов встречаться с патриархом Кириллом
Папа Римский Франциск заявил, что в нынешних условиях, возникших в связи с ситуацией на Украине, его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом могла... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:31
2022-05-03T10:31
2022-05-03T11:58
религия
иерусалим
франциск (хорхе марио бергольо)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
украина
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РИМ, 3 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что в нынешних условиях, возникших в связи с ситуацией на Украине, его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом могла бы подать двусмысленный сигнал, поэтому было решено ее не проводить."Я разговаривал с Кириллом 40 минут по zoom. Первые двадцать (минут) он с бумагой в руке зачитал мне все оправдания войны. Я выслушал и сказал ему: в этом я ничего не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы не можем использовать язык политики, но (должны использовать) язык Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого народа Божия. Поэтому мы должны искать пути мира, положить конец огню оружия", - рассказал понтифик в интервью, которое во вторник опубликовала газета Corriere della Sera."У меня была запланирована встреча с ним в Иерусалиме 14 июня. Это была бы наша вторая встреча лицом к лицу, ничего относящегося к войне. Но теперь и он согласен: остановимся, это мог бы быть двусмысленный сигнал", - сказал папа Франциск.
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иерусалим, франциск (хорхе марио бергольо), патриарх кирилл (владимир гундяев), украина
10:31 03.05.2022 (обновлено: 11:58 03.05.2022)
Папа Франциск не готов встречаться с патриархом Кириллом
Папа Франциск: встреча с патриархом Кириллом могла бы подать двусмысленный сигнал
РИМ, 3 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что в нынешних условиях, возникших в связи с ситуацией на Украине, его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом могла бы подать двусмысленный сигнал, поэтому было решено ее не проводить.
"Я разговаривал с Кириллом 40 минут по zoom. Первые двадцать (минут) он с бумагой в руке зачитал мне все оправдания войны. Я выслушал и сказал ему: в этом я ничего не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы не можем использовать язык политики, но (должны использовать) язык Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого народа Божия. Поэтому мы должны искать пути мира, положить конец огню оружия", - рассказал понтифик в интервью, которое во вторник опубликовала газета Corriere della Sera.
"У меня была запланирована встреча с ним в Иерусалиме 14 июня. Это была бы наша вторая встреча лицом к лицу, ничего относящегося к войне. Но теперь и он согласен: остановимся, это мог бы быть двусмысленный сигнал", - сказал папа Франциск.