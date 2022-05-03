02:05 03.05.2022 (обновлено: 03:10 03.05.2022)
Мали заявила о разрыве соглашений в сфере обороны с Францией
AFP: правительство Мали заявило о разрыве соглашений в сфере обороны с Францией
Мали. Город Бамако. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство Мали заявило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией, передает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что малийские власти осудили "вопиющие нарушения" своего национального суверенитета французскими военными. В своем выступлении на телевидении представитель правительства упомянул нарушение воздушного пространства страны и принятые Парижем в одностороннем порядке решения прекратить совместные операции с малийскими силами и вывести войска.
"Ввиду этих серьезных проблем, а также вопиющих нарушений национального суверенитета Мали правительство Республики Мали решило денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года", — приводит агентство слова из речи представителя.
Власти Мали проинформировали коллег из Франции о своем решении. Как отмечается, денонсация должна вступить в силу через шесть месяцев после этого уведомления. Немедленно произойдет выход из договоров, регулирующих деятельность военных в рамках операций "Бархан" и "Такуба".
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Это займет от четырех до шести месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Бамако призвало Париж вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.