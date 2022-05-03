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Мали заявила о разрыве соглашений в сфере обороны с Францией - РИА Новости, 03.05.2022
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Мали заявила о разрыве соглашений в сфере обороны с Францией
Мали заявила о разрыве соглашений в сфере обороны с Францией - РИА Новости, 03.05.2022
Мали заявила о разрыве соглашений в сфере обороны с Францией
Правительство Мали заявило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T02:05
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в мире
эммануэль макрон
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франция
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство Мали заявило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией, передает агентство Франс Пресс.Отмечается, что малийские власти осудили "вопиющие нарушения" своего национального суверенитета французскими военными. В своем выступлении на телевидении представитель правительства упомянул нарушение воздушного пространства страны и принятые Парижем в одностороннем порядке решения прекратить совместные операции с малийскими силами и вывести войска."Ввиду этих серьезных проблем, а также вопиющих нарушений национального суверенитета Мали правительство Республики Мали решило денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года", — приводит агентство слова из речи представителя.Власти Мали проинформировали коллег из Франции о своем решении. Как отмечается, денонсация должна вступить в силу через шесть месяцев после этого уведомления. Немедленно произойдет выход из договоров, регулирующих деятельность военных в рамках операций "Бархан" и "Такуба".Ранее Елисейский дворец сообщил, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Это займет от четырех до шести месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Бамако призвало Париж вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/mali-1784162941.html
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в мире, эммануэль макрон, мали, франция, париж
02:05 03.05.2022 (обновлено: 03:10 03.05.2022)
 
Мали заявила о разрыве соглашений в сфере обороны с Францией

AFP: правительство Мали заявило о разрыве соглашений в сфере обороны с Францией

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мали. Город Бамако. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство Мали заявило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией, передает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что малийские власти осудили "вопиющие нарушения" своего национального суверенитета французскими военными. В своем выступлении на телевидении представитель правительства упомянул нарушение воздушного пространства страны и принятые Парижем в одностороннем порядке решения прекратить совместные операции с малийскими силами и вывести войска.
"Ввиду этих серьезных проблем, а также вопиющих нарушений национального суверенитета Мали правительство Республики Мали решило денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года", — приводит агентство слова из речи представителя.
Власти Мали проинформировали коллег из Франции о своем решении. Как отмечается, денонсация должна вступить в силу через шесть месяцев после этого уведомления. Немедленно произойдет выход из договоров, регулирующих деятельность военных в рамках операций "Бархан" и "Такуба".
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Это займет от четырех до шести месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Бамако призвало Париж вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
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