https://ria.ru/20220503/razgovor-1786644648.html

В Кремле подтвердили, что Путин во вторник проведет разговор с Макроном

В Кремле подтвердили, что Путин во вторник проведет разговор с Макроном - РИА Новости, 03.05.2022

В Кремле подтвердили, что Путин во вторник проведет разговор с Макроном

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведёт телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T14:02

2022-05-03T14:02

2022-05-03T14:15

политика

владимир путин

эммануэль макрон

россия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780741157_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f02db89ad6e9a4eb13651b6a0b490aa.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведёт телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон поговорит 3 мая по телефону с Путиным."Да, есть", – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике Путина во вторник телефонный разговор с президентом Франции.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция