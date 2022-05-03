https://ria.ru/20220503/razgovor-1786644648.html
В Кремле подтвердили, что Путин во вторник проведет разговор с Макроном
В Кремле подтвердили, что Путин во вторник проведет разговор с Макроном - РИА Новости, 03.05.2022
В Кремле подтвердили, что Путин во вторник проведет разговор с Макроном
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведёт телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:02
2022-05-03T14:02
2022-05-03T14:15
политика
владимир путин
эммануэль макрон
россия
франция
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведёт телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон поговорит 3 мая по телефону с Путиным."Да, есть", – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике Путина во вторник телефонный разговор с президентом Франции.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция
14:02 03.05.2022 (обновлено: 14:15 03.05.2022)
В Кремле подтвердили, что Путин во вторник проведет разговор с Макроном
Пресс-секретарь Песков подтвердил, что Путин 2 мая проведет телефонный разговор с Макроном