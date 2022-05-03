Рейтинг@Mail.ru
Российские ракеты уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/rakety-1786624823.html
Российские ракеты уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе
Российские ракеты уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе - РИА Новости, 03.05.2022
Российские ракеты уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе
Сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс" уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:56
2022-05-03T11:56
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
одесса
вооруженные силы рф
сша
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786630355_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ffb316a0b1be71534a99a13233ce759c.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс" уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Он пояснил, что российские военные нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который доставляли иностранное оружие."Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2", а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран", — сказал генерал.Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования поразили шесть украинских военных объектов: защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе поселка Слатино и четыре района сосредоточения живой силы и техники, продолжил Конашенков.Ракетные войска нанесли удары по командным пунктам 81-й аэромобильной бригады в районе Долины и 77-й бригады территориальной обороны близ Подоловки в Харьковской области. В районе Кульбакино (Николаевская область) уничтожена пусковая установка комплекса С-300.Подразделения ПВО за ночь сбили ракету "Точка-У", два снаряда РСЗО "Смерч" и шесть украинских беспилотников — в районе Березовки (Одесская область), Борщевой и Чернещины (Харьковская), Барвинка (Херсонская) и Михайловки (ДНР).Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники, артиллеристы — 54 огневые позиции, 38 опорных пунктов и 195 районов сосредоточения живой силы и техники.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220503/s-300-1786619872.html
украина
одесса
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Запуск ракет "Оникс" по военному аэродрому в районе Одессы
Сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс" уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он пояснил, что российские военные нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который доставляли иностранное оружие.
2022-05-03T10:56
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786630355_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b149c13267cb87e5d7c0532cb3c993b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, одесса, вооруженные силы рф, сша, игорь конашенков
10:56 03.05.2022 (обновлено: 11:56 03.05.2022)
 
Российские ракеты уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе

Минобороны России сообщило об ударе ракетами "Оникс" по военному аэродрому в районе Одессы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс" уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он пояснил, что российские военные нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который доставляли иностранное оружие.
"Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2", а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран", — сказал генерал.
Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования поразили шесть украинских военных объектов: защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе поселка Слатино и четыре района сосредоточения живой силы и техники, продолжил Конашенков.
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 10:06В мире
Минобороны России показало видео применения ракетного комплекса С-300В
Ракетные войска нанесли удары по командным пунктам 81-й аэромобильной бригады в районе Долины и 77-й бригады территориальной обороны близ Подоловки в Харьковской области. В районе Кульбакино (Николаевская область) уничтожена пусковая установка комплекса С-300.
Подразделения ПВО за ночь сбили ракету "Точка-У", два снаряда РСЗО "Смерч" и шесть украинских беспилотников — в районе Березовки (Одесская область), Борщевой и Чернещины (Харьковская), Барвинка (Херсонская) и Михайловки (ДНР).
Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники, артиллеристы — 54 огневые позиции, 38 опорных пунктов и 195 районов сосредоточения живой силы и техники.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключил генерал.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаОдессаВооруженные силы РФСШАИгорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала