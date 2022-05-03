https://ria.ru/20220503/rakety-1786624823.html

Российские ракеты уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе

Российские ракеты уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе - РИА Новости, 03.05.2022

Российские ракеты уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе

Сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс" уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:56

2022-05-03T10:56

2022-05-03T11:56

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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сша

игорь конашенков

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс" уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Он пояснил, что российские военные нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который доставляли иностранное оружие."Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2", а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран", — сказал генерал.Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования поразили шесть украинских военных объектов: защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе поселка Слатино и четыре района сосредоточения живой силы и техники, продолжил Конашенков.Ракетные войска нанесли удары по командным пунктам 81-й аэромобильной бригады в районе Долины и 77-й бригады территориальной обороны близ Подоловки в Харьковской области. В районе Кульбакино (Николаевская область) уничтожена пусковая установка комплекса С-300.Подразделения ПВО за ночь сбили ракету "Точка-У", два снаряда РСЗО "Смерч" и шесть украинских беспилотников — в районе Березовки (Одесская область), Борщевой и Чернещины (Харьковская), Барвинка (Херсонская) и Михайловки (ДНР).Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники, артиллеристы — 54 огневые позиции, 38 опорных пунктов и 195 районов сосредоточения живой силы и техники.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/s-300-1786619872.html

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одесса

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Запуск ракет "Оникс" по военному аэродрому в районе Одессы Сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс" уничтожили ангары с иностранными вооружениями в Одессе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он пояснил, что российские военные нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который доставляли иностранное оружие. 2022-05-03T10:56 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, одесса, вооруженные силы рф, сша, игорь конашенков