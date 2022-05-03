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Российские силовики обнаружили пыточную камеру в Херсонской области

Российские силовики обнаружили пыточную камеру в Херсонской области - РИА Новости, 03.05.2022

Российские силовики обнаружили пыточную камеру в Херсонской области

В поселке Зеленовка в семи километрах от Херсона обнаружили устроенную украинскими националистами или военными пыточную камеру и заминированное тело замученного РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T18:41

2022-05-03T18:41

2022-05-03T20:56

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ХЕРСОН, 3 мая — РИА Новости. В поселке Зеленовка в семи километрах от Херсона обнаружили устроенную украинскими националистами или военными пыточную камеру и заминированное тело замученного человека в форме российской армии. Об этом РИА Новости сообщили сотрудники российских силовых структур, которые проводили рейд. Они также предоставили агентству видеокадры с места обнаружения."Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе "Старый дуб" на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью", — сказал один из участников операции.На видеокадрах из подвала кафе видно, что рядом с телом лежит предмет, который снимающий силовик называет противотанковой миной, он также говорит, что там же есть и тротил.По словам собеседника агентства, на территории кафе разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками и большое количество пластиковых транспортировочных чехлов от американских противотанковых комплексов "Джавелин", которыми США в массовом порядке снабжают украинских военных и боевиков националистических батальонов. Все это также можно заметить на кадрах съемки.Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по фактам пыток российских военнопленных украинскими боевиками.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из пыточной украинских националистов, обнаруженной под Херсоном Российские силовики сообщили РИА Новости, что обнаружили под Херсоном пыточную камеру, устроенную украинскими нацистами. В пыточной найдено заминированное тело без ног, со следами пыток, в форме ВС РФ. Рядом также были найдены шприцы и наркотики, кофры для американских "Джавелинов". 2022-05-03T18:41 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, херсонская область