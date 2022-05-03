https://ria.ru/20220503/pytochnaya-1786676535.html
Российские силовики обнаружили пыточную камеру в Херсонской области
Российские силовики обнаружили пыточную камеру в Херсонской области - РИА Новости, 03.05.2022
Российские силовики обнаружили пыточную камеру в Херсонской области
В поселке Зеленовка в семи километрах от Херсона обнаружили устроенную украинскими националистами или военными пыточную камеру и заминированное тело замученного РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T18:41
2022-05-03T18:41
2022-05-03T20:56
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ХЕРСОН, 3 мая — РИА Новости. В поселке Зеленовка в семи километрах от Херсона обнаружили устроенную украинскими националистами или военными пыточную камеру и заминированное тело замученного человека в форме российской армии. Об этом РИА Новости сообщили сотрудники российских силовых структур, которые проводили рейд. Они также предоставили агентству видеокадры с места обнаружения."Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе "Старый дуб" на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью", — сказал один из участников операции.На видеокадрах из подвала кафе видно, что рядом с телом лежит предмет, который снимающий силовик называет противотанковой миной, он также говорит, что там же есть и тротил.По словам собеседника агентства, на территории кафе разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками и большое количество пластиковых транспортировочных чехлов от американских противотанковых комплексов "Джавелин", которыми США в массовом порядке снабжают украинских военных и боевиков националистических батальонов. Все это также можно заметить на кадрах съемки.Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по фактам пыток российских военнопленных украинскими боевиками.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786561568_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e98ec1937053dba173334913c2fc1624.jpg
Кадры из пыточной украинских националистов, обнаруженной под Херсоном
Российские силовики сообщили РИА Новости, что обнаружили под Херсоном пыточную камеру, устроенную украинскими нацистами.
В пыточной найдено заминированное тело без ног, со следами пыток, в форме ВС РФ. Рядом также были найдены шприцы и наркотики, кофры для американских "Джавелинов".
2022-05-03T18:41
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, херсонская область
18:41 03.05.2022 (обновлено: 20:56 03.05.2022)
Российские силовики обнаружили пыточную камеру в Херсонской области
Российские силовики обнаружили пыточную камеру украинских нацистов в Херсонской области
ХЕРСОН, 3 мая — РИА Новости. В поселке Зеленовка в семи километрах от Херсона обнаружили устроенную украинскими националистами или военными пыточную камеру и заминированное тело замученного человека в форме российской армии. Об этом РИА Новости сообщили сотрудники российских силовых структур, которые проводили рейд. Они также предоставили агентству видеокадры с места обнаружения.
"Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе "Старый дуб" на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью", — сказал один из участников операции.
На видеокадрах из подвала кафе видно, что рядом с телом лежит предмет, который снимающий силовик называет противотанковой миной, он также говорит, что там же есть и тротил.
По словам собеседника агентства, на территории кафе разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками и большое количество пластиковых транспортировочных чехлов от американских противотанковых комплексов "Джавелин", которыми США в массовом порядке снабжают украинских военных и боевиков националистических батальонов. Все это также можно заметить на кадрах съемки.
Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по фактам пыток российских военнопленных украинскими боевиками.
Россия
24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.