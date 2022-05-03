https://ria.ru/20220503/putin-1786637894.html

Путин подписал указ об экономических мерах против недружественных стран

Путин подписал указ об экономических мерах против недружественных стран - РИА Новости, 03.05.2022

Путин подписал указ об экономических мерах против недружественных стран

Президент Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах на недружественные действия некоторых иностранных государств. Документ опубликован на... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T12:57

2022-05-03T12:57

2022-05-03T13:57

владимир путин

экономика

в мире

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах на недружественные действия некоторых иностранных государств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации."Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в силу своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных юридических лиц, физических лиц и находящихся под их контролем организаций применяются специальные экономические меры", — говорится в указе.Так, документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц.Правительству поручается в десятидневный срок составить перечень соответствующих лиц и установить критерии для определения сделок, попадающих под запрет.Документ вступает в силу с момента опубликования и будет действовать до отмены специальных экономических мер.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, экономика, в мире