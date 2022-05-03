01:57 03.05.2022 (обновлено: 02:26 03.05.2022)
В Болгарии пригрозили протестами в случае роста цен на газ
BNR: болгарские промышленники пригрозили протестами в связи с возможным ростом цен на газ
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Болгарская федерация промышленных потребителей энергии (BFIEC) заявила премьер-министру страны Кирилу Петкову, что готова протестовать из-за ожидаемого роста цен на газ, сообщает радиостанция BNR.
Исполнительный директор BFIEC Ивайло Найденов призвал правительство сохранить цены на нынешнем уровне или снизить их, поскольку промышленность Болгарии не сможет позволить себе цены на газ выше апрельских.
"В противном случае у нас не будет иного выбора, кроме как организовать протесты, как было заявлено организациями работодателей", — приводит радиостанция слова Найденова.
Петков 5 мая собирается встретиться с представителями организаций работодателей по вопросу цен на газ и электричество.
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против Москвы, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Российский лидер предупредил, что если "недружественные" государства не начнут платить в рублях с 1 апреля, то это расценится как неисполнение обязательств с их стороны.
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