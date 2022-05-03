https://ria.ru/20220503/pridnestrove-1786699567.html

Серебрян: формат переговоров по Приднестровью "5+2" больше не функционален

Серебрян: формат переговоров по Приднестровью "5+2" больше не функционален - РИА Новости, 03.05.2022

Серебрян: формат переговоров по Приднестровью "5+2" больше не функционален

Формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта перестал быть функциональным из-за обострения отношений между Украиной и Россией, заявил вице-премьер... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T23:05

2022-05-03T23:05

2022-05-03T23:08

в мире

збигнев рау

украина

молдавия

кишинев

обсе

мид польши

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg

КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта перестал быть функциональным из-за обострения отношений между Украиной и Россией, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян.Ранее Украина временно приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Согласно Одесским соглашениям 1998 года, Украина подключилась к миротворческой операции в Приднестровье, направив 10 офицеров в качестве военных наблюдателей. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2"."Формат "5+2" на данный момент не функционален, он поставлен на паузу, мы не можем давать прогнозы о том, что будет в будущем, у нас гарантированно будет новый геополитический пейзаж. Бесспорно, что война на Украине скажется на работе формата", - заявил Серебрян в эфире телеканала TV8.Вице-премьер добавил, что Кишинев сейчас не станет предлагать изменить формат переговоров, поскольку не знает, как изменится расклад сил в регионе после завершения российской спецоперации.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

https://ria.ru/20220503/kishinev-1786699299.html

украина

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, збигнев рау, украина, молдавия, кишинев, обсе, мид польши