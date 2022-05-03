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Серебрян: формат переговоров по Приднестровью "5+2" больше не функционален - РИА Новости, 03.05.2022
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Серебрян: формат переговоров по Приднестровью "5+2" больше не функционален
Серебрян: формат переговоров по Приднестровью "5+2" больше не функционален - РИА Новости, 03.05.2022
Серебрян: формат переговоров по Приднестровью "5+2" больше не функционален
Формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта перестал быть функциональным из-за обострения отношений между Украиной и Россией, заявил вице-премьер... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T23:05
2022-05-03T23:08
в мире
збигнев рау
украина
молдавия
кишинев
обсе
мид польши
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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта перестал быть функциональным из-за обострения отношений между Украиной и Россией, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян.Ранее Украина временно приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Согласно Одесским соглашениям 1998 года, Украина подключилась к миротворческой операции в Приднестровье, направив 10 офицеров в качестве военных наблюдателей. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2"."Формат "5+2" на данный момент не функционален, он поставлен на паузу, мы не можем давать прогнозы о том, что будет в будущем, у нас гарантированно будет новый геополитический пейзаж. Бесспорно, что война на Украине скажется на работе формата", - заявил Серебрян в эфире телеканала TV8.Вице-премьер добавил, что Кишинев сейчас не станет предлагать изменить формат переговоров, поскольку не знает, как изменится расклад сил в регионе после завершения российской спецоперации.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
https://ria.ru/20220503/kishinev-1786699299.html
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в мире, збигнев рау, украина, молдавия, кишинев, обсе, мид польши
23:05 03.05.2022 (обновлено: 23:08 03.05.2022)
 
Серебрян: формат переговоров по Приднестровью "5+2" больше не функционален

Вице-премьер Молдавии: формат переговоров по Приднестровью "5+2" больше не функционален

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта перестал быть функциональным из-за обострения отношений между Украиной и Россией, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян.
Ранее Украина временно приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Согласно Одесским соглашениям 1998 года, Украина подключилась к миротворческой операции в Приднестровье, направив 10 офицеров в качестве военных наблюдателей. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".
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"Формат "5+2" на данный момент не функционален, он поставлен на паузу, мы не можем давать прогнозы о том, что будет в будущем, у нас гарантированно будет новый геополитический пейзаж. Бесспорно, что война на Украине скажется на работе формата", - заявил Серебрян в эфире телеканала TV8.
Вице-премьер добавил, что Кишинев сейчас не станет предлагать изменить формат переговоров, поскольку не знает, как изменится расклад сил в регионе после завершения российской спецоперации.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
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В миреЗбигнев РауУкраинаМолдавияКишиневОБСЕМИД Польши
 
 
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