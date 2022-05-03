Байден пошутил, что христианам сложнее в пост, чем мусульманам
Байден на приеме в честь окончания Рамадана пошутил, что христианам сложнее в пост
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден на приеме в честь окончания Рамадана пошутил, что христианам тяжелее в пост.
"Три основные религии во многом похожи, но хочу, чтобы вы знали, у вас есть небольшое преимущество в Рамадан: я должен соблюдать пост 40 дней. 40 дней без сладостей и мороженного", — посетовал Байден на мероприятии в Белом доме.
Собравшиеся встретили замечание смехом. На встрече присутствовали мусульманские религиозные деятели и представители сообщества.
"Впервые за десятилетия священные дни трех авраамических религий выпали на одно время. Подумайте об этом. Это послание, ребята. Я по-настоящему в это верю", — добавил Байден.
На эти слова собравшиеся тоже отреагировали смехом.
Праздник разговения (Ураза-байрам по-татарски или Ид аль-Фитр по-арабски) — один из двух великих исламских праздников. Ураза-байрам знаменует окончание поста в месяц Рамадан, в течение которого последователям ислама запрещается пить и есть в светлое время суток. В России в 2022 году он начался с закатом 1 мая.
В этот день мусульмане в мечетях и молельных домах совершают коллективный намаз (молитву), слушают хутбу (проповедь) религиозного деятеля, посещают друг друга, раздают милостыню и угощают бедных.
Праздник длится три дня.