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Байден пошутил, что христианам сложнее в пост, чем мусульманам - РИА Новости, 03.05.2022
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Байден пошутил, что христианам сложнее в пост, чем мусульманам
Байден пошутил, что христианам сложнее в пост, чем мусульманам - РИА Новости, 03.05.2022
Байден пошутил, что христианам сложнее в пост, чем мусульманам
Президент США Джо Байден на приеме в честь окончания Рамадана пошутил, что христианам тяжелее в пост. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T00:46
2022-05-03T00:46
россия
в мире
джо байден
сша
вашингтон
рамадан
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден на приеме в честь окончания Рамадана пошутил, что христианам тяжелее в пост.Собравшиеся встретили замечание смехом. На встрече присутствовали мусульманские религиозные деятели и представители сообщества."Впервые за десятилетия священные дни трех авраамических религий выпали на одно время. Подумайте об этом. Это послание, ребята. Я по-настоящему в это верю", — добавил Байден.На эти слова собравшиеся тоже отреагировали смехом.Праздник разговения (Ураза-байрам по-татарски или Ид аль-Фитр по-арабски) — один из двух великих исламских праздников. Ураза-байрам знаменует окончание поста в месяц Рамадан, в течение которого последователям ислама запрещается пить и есть в светлое время суток. В России в 2022 году он начался с закатом 1 мая.В этот день мусульмане в мечетях и молельных домах совершают коллективный намаз (молитву), слушают хутбу (проповедь) религиозного деятеля, посещают друг друга, раздают милостыню и угощают бедных.Праздник длится три дня.
https://ria.ru/20220502/musulmane-1786234260.html
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россия, в мире, джо байден, сша, вашингтон, рамадан
00:46 03.05.2022
 
Байден пошутил, что христианам сложнее в пост, чем мусульманам

Байден на приеме в честь окончания Рамадана пошутил, что христианам сложнее в пост

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден на приеме в честь окончания Рамадана пошутил, что христианам тяжелее в пост.

"Три основные религии во многом похожи, но хочу, чтобы вы знали, у вас есть небольшое преимущество в Рамадан: я должен соблюдать пост 40 дней. 40 дней без сладостей и мороженного", — посетовал Байден на мероприятии в Белом доме.

Собравшиеся встретили замечание смехом. На встрече присутствовали мусульманские религиозные деятели и представители сообщества.
"Впервые за десятилетия священные дни трех авраамических религий выпали на одно время. Подумайте об этом. Это послание, ребята. Я по-настоящему в это верю", — добавил Байден.
На эти слова собравшиеся тоже отреагировали смехом.
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Как мусульмане отмечают окончание самого трудного поста
Праздник разговения (Ураза-байрам по-татарски или Ид аль-Фитр по-арабски) — один из двух великих исламских праздников. Ураза-байрам знаменует окончание поста в месяц Рамадан, в течение которого последователям ислама запрещается пить и есть в светлое время суток. В России в 2022 году он начался с закатом 1 мая.
В этот день мусульмане в мечетях и молельных домах совершают коллективный намаз (молитву), слушают хутбу (проповедь) религиозного деятеля, посещают друг друга, раздают милостыню и угощают бедных.
Праздник длится три дня.
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