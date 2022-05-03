https://ria.ru/20220503/post-1786599684.html

Байден пошутил, что христианам сложнее в пост, чем мусульманам

Байден пошутил, что христианам сложнее в пост, чем мусульманам - РИА Новости, 03.05.2022

Байден пошутил, что христианам сложнее в пост, чем мусульманам

Президент США Джо Байден на приеме в честь окончания Рамадана пошутил, что христианам тяжелее в пост. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T00:46

2022-05-03T00:46

2022-05-03T00:46

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в мире

джо байден

сша

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рамадан

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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден на приеме в честь окончания Рамадана пошутил, что христианам тяжелее в пост.Собравшиеся встретили замечание смехом. На встрече присутствовали мусульманские религиозные деятели и представители сообщества."Впервые за десятилетия священные дни трех авраамических религий выпали на одно время. Подумайте об этом. Это послание, ребята. Я по-настоящему в это верю", — добавил Байден.На эти слова собравшиеся тоже отреагировали смехом.Праздник разговения (Ураза-байрам по-татарски или Ид аль-Фитр по-арабски) — один из двух великих исламских праздников. Ураза-байрам знаменует окончание поста в месяц Рамадан, в течение которого последователям ислама запрещается пить и есть в светлое время суток. В России в 2022 году он начался с закатом 1 мая.В этот день мусульмане в мечетях и молельных домах совершают коллективный намаз (молитву), слушают хутбу (проповедь) религиозного деятеля, посещают друг друга, раздают милостыню и угощают бедных.Праздник длится три дня.

https://ria.ru/20220502/musulmane-1786234260.html

https://ria.ru/20220502/poschada-1786510212.html

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россия, в мире, джо байден, сша, вашингтон, рамадан