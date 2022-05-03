https://ria.ru/20220503/peterburg-1786628824.html
Беглов заявил о стабильности цен на продукты в Петербурге
Беглов заявил о стабильности цен на продукты в Петербурге - РИА Новости, 03.05.2022
Беглов заявил о стабильности цен на продукты в Петербурге
Цены на продукты первой необходимости в Санкт-Петербурге в настоящее время стабильны, запасов продовольственных товаров достаточно, сообщил губернатор города... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:31
2022-05-03T11:31
2022-05-03T12:55
экономика
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санкт-петербург
украина
александр беглов
цены
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Цены на продукты первой необходимости в Санкт-Петербурге в настоящее время стабильны, запасов продовольственных товаров достаточно, сообщил губернатор города Александр Беглов."Ежедневно мониторим продовольственный рынок города. Сейчас цены на товары первой необходимости стабильны, дефицита нет, запасы достаточны", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Беглова, в Петербурге продолжают успешно работать около 200 предприятий, производящих продукты."Мясо, молоко, хлеб у нас свои. О дополнительных поставках некоторых продуктов договорились внутри нашей с Ленобластью агломерации", - сообщил он.Губернатор также отметил, что в РФ с выгодой используют сложившуюся ситуацию, "наращивая свои мощности и замещая иностранное".Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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экономика, россия, санкт-петербург, украина, александр беглов, цены
11:31 03.05.2022 (обновлено: 12:55 03.05.2022)
Беглов заявил о стабильности цен на продукты в Петербурге
Губернатор Петербурга Беглов заявил, что запасов продовольствия в городе достаточно