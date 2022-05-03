https://ria.ru/20220503/peregovory-1786694683.html

Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Путин поговорил по телефону с Лукашенко - РИА Новости, 03.05.2022

Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T21:54

2022-05-03T21:54

2022-05-03T22:09

владимир путин

обострение ситуации в днр и лнр

александр лукашенко

россия

белоруссия

в мире

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783110662_0:214:3003:1903_1920x0_80_0_0_3456c90b6915aac2390b1722c05b0727.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.Также отмечается, что был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.Владимир Путин также обсудил с Александром Лукашенко отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства."Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786660478.html

россия

белоруссия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр