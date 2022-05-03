21:54 03.05.2022 (обновлено: 22:09 03.05.2022)
Путин поговорил по телефону с Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко обсудили спецоперацию на Украине
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.
Владимир Путин также обсудил с Александром Лукашенко отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства.
"Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.