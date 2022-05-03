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Путин поговорил по телефону с Лукашенко - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/peregovory-1786694683.html
Путин поговорил по телефону с Лукашенко
Путин поговорил по телефону с Лукашенко - РИА Новости, 03.05.2022
Путин поговорил по телефону с Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T21:54
2022-05-03T22:09
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
александр лукашенко
россия
белоруссия
в мире
украина
донбасс
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.Также отмечается, что был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.Владимир Путин также обсудил с Александром Лукашенко отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства."Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786660478.html
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
21:54 03.05.2022 (обновлено: 22:09 03.05.2022)
 
Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко обсудили спецоперацию на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.
Владимир Путин также обсудил с Александром Лукашенко отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства.
"Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
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