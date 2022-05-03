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Путин и Макрон разговаривали по телефону больше двух часов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2022
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Путин и Макрон разговаривали по телефону больше двух часов, пишут СМИ
Путин и Макрон разговаривали по телефону больше двух часов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2022
Путин и Макрон разговаривали по телефону больше двух часов, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:36
2022-05-03T16:43
в мире
франция
россия
эммануэль макрон
владимир путин
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ПАРИЖ, 3 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает телеканал BFMTV.По данным канала, они общались 2 часа 10 минут.Макрон и Путин не проводили переговоров с момента событий в украинской Буче, где была устроена провокация.В конце апреля во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрону удалось набрать 58,54% голосов и одержать победу в борьбе с лидером крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Инаугурация пройдет 7 мая в Елисейском дворце.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин
15:36 03.05.2022 (обновлено: 16:43 03.05.2022)
 
Путин и Макрон разговаривали по телефону больше двух часов, пишут СМИ

BFMTV: телефонный разговор президентов Путина и Макрона продлился больше двух часов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает телеканал BFMTV.
По данным канала, они общались 2 часа 10 минут.
Макрон и Путин не проводили переговоров с момента событий в украинской Буче, где была устроена провокация.
В конце апреля во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрону удалось набрать 58,54% голосов и одержать победу в борьбе с лидером крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Инаугурация пройдет 7 мая в Елисейском дворце.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
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