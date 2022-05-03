15:36 03.05.2022 (обновлено: 16:43 03.05.2022)
Путин и Макрон разговаривали по телефону больше двух часов, пишут СМИ
BFMTV: телефонный разговор президентов Путина и Макрона продлился больше двух часов
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает телеканал BFMTV.
По данным канала, они общались 2 часа 10 минут.
Макрон и Путин не проводили переговоров с момента событий в украинской Буче, где была устроена провокация.
В конце апреля во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрону удалось набрать 58,54% голосов и одержать победу в борьбе с лидером крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Инаугурация пройдет 7 мая в Елисейском дворце.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.