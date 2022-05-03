https://ria.ru/20220503/peregovory-1786656137.html

Путин и Макрон разговаривали по телефону больше двух часов, пишут СМИ

Путин и Макрон разговаривали по телефону больше двух часов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2022

Путин и Макрон разговаривали по телефону больше двух часов, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T15:36

2022-05-03T15:36

2022-05-03T16:43

в мире

франция

россия

эммануэль макрон

владимир путин

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ПАРИЖ, 3 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает телеканал BFMTV.По данным канала, они общались 2 часа 10 минут.Макрон и Путин не проводили переговоров с момента событий в украинской Буче, где была устроена провокация.В конце апреля во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрону удалось набрать 58,54% голосов и одержать победу в борьбе с лидером крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Инаугурация пройдет 7 мая в Елисейском дворце.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/frantsiya-1786651231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин