https://ria.ru/20220503/pentagon-1786685184.html

Американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе

Американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе - РИА Новости, 03.05.2022

Американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе

Президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T20:01

2022-05-03T20:01

2022-05-03T20:01

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европа

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.Каволи, который меняет отслужившего три года Тода Уолтерса, также возглавил Европейское командование США.Сейчас Каволи командует американскими сухопутными силами в Европе и Африке.Про Каволи СМИ писали, что он владеет русским, итальянским и французским языками, имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.

https://ria.ru/20220503/pentagon-1786672161.html

сша

европа

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в мире, сша, европа, африка, йельский университет