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Американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе - РИА Новости, 03.05.2022
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Американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе
Американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе - РИА Новости, 03.05.2022
Американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе
Президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:01
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в мире
сша
европа
африка
йельский университет
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.Каволи, который меняет отслужившего три года Тода Уолтерса, также возглавил Европейское командование США.Сейчас Каволи командует американскими сухопутными силами в Европе и Африке.Про Каволи СМИ писали, что он владеет русским, итальянским и французским языками, имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.
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в мире, сша, европа, африка, йельский университет
20:01 03.05.2022
 
Американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе

Пентагон: американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Каволи, который меняет отслужившего три года Тода Уолтерса, также возглавил Европейское командование США.
Сейчас Каволи командует американскими сухопутными силами в Европе и Африке.
Про Каволи СМИ писали, что он владеет русским, итальянским и французским языками, имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 17:56
Ллойд Остин планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре
 
В миреСШАЕвропаАфрикаЙельский университет
 
 
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