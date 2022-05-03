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Американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе
Американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе - РИА Новости, 03.05.2022
Американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе
Президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:01
2022-05-03T20:01
2022-05-03T20:01
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.Каволи, который меняет отслужившего три года Тода Уолтерса, также возглавил Европейское командование США.Сейчас Каволи командует американскими сухопутными силами в Европе и Африке.Про Каволи СМИ писали, что он владеет русским, итальянским и французским языками, имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.
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в мире, сша, европа, африка, йельский университет
Американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе
Пентагон: американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе