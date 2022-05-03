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Пентагон заявил, что США видят попытки ИГ* восстановить силы в Афганистане - РИА Новости, 03.05.2022
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Пентагон заявил, что США видят попытки ИГ* восстановить силы в Афганистане
Пентагон заявил, что США видят попытки ИГ* восстановить силы в Афганистане - РИА Новости, 03.05.2022
Пентагон заявил, что США видят попытки ИГ* восстановить силы в Афганистане
США видят признаки того, что террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) и подобные ей формирования пытаются восстановить силы в... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T19:01
2022-05-03T19:01
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
исламское государство
талибан
оон
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США видят признаки того, что террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) и подобные ей формирования пытаются восстановить силы в Афганистане, однако пока им это не удалось, заявил глава комитета начштабов американских ВС Марк Милли."По последней информации, мы видим признаки того, что "Исламское государство"* и подобные ему группировки пытаются восстановить свои силы в Афганистане. До сих пор, однако, им не удалось этого сделать", - сказал Милли в сенате конгресса США в ходе слушаний, посвященных бюджетным ассигнованиям.Он допустил, что ИГ* и другие базирующиеся в Афганистане террористические группировки в будущем могут планировать нанесение ударов по американской территории. Милли также подтвердил, что считает актуальным прогноз американской разведки, согласно которому террористы в Афганистане смогут представлять угрозу для других стран не ранее 2023 года.В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая группировка.**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220425/afganistan-1785265457.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/lavrov-1786171765.html
афганистан
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), исламское государство, талибан, оон
19:01 03.05.2022
 
Пентагон заявил, что США видят попытки ИГ* восстановить силы в Афганистане

Марк Милли: США видят попытки ИГ* восстановить силы в Афганистане, пока безуспешно

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США видят признаки того, что террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) и подобные ей формирования пытаются восстановить силы в Афганистане, однако пока им это не удалось, заявил глава комитета начштабов американских ВС Марк Милли.
"По последней информации, мы видим признаки того, что "Исламское государство"* и подобные ему группировки пытаются восстановить свои силы в Афганистане. До сих пор, однако, им не удалось этого сделать", - сказал Милли в сенате конгресса США в ходе слушаний, посвященных бюджетным ассигнованиям.
Талибы на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 10:55
Талибы заявили, что больше не потерпят иностранного вторжения в Афганистан
Он допустил, что ИГ* и другие базирующиеся в Афганистане террористические группировки в будущем могут планировать нанесение ударов по американской территории. Милли также подтвердил, что считает актуальным прогноз американской разведки, согласно которому террористы в Афганистане смогут представлять угрозу для других стран не ранее 2023 года.
В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая группировка.
**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)Исламское государствоТалибанООН
 
 
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