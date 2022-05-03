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Ллойд Остин планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре - РИА Новости, 03.05.2022
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Ллойд Остин планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре
Ллойд Остин планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре - РИА Новости, 03.05.2022
Ллойд Остин планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в июне рассчитывает провести встречу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в рамках ежегодного форума по вопросам... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:56
2022-05-03T17:56
в мире
сша
китай
пентагон
конгресс сша
ллойд остин
министерство национальной обороны кнр
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в июне рассчитывает провести встречу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в рамках ежегодного форума по вопросам безопасности "Шангри-ла диалог" в Сингапуре."Я рассчитываю вновь провести контакты с ним в недалеком будущем. В действительности, мы с ним увидимся в рамках форума "Шангри-ла диалог" в июне", - сказал Остин в сенате конгресса США в ходе слушаний, посвященных бюджетным ассигнованиям.Он не уточнил, какие вопросы будут стоять на повестке предстоящих дискуссий с китайским коллегой.
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в мире, сша, китай, пентагон, конгресс сша, ллойд остин, министерство национальной обороны кнр
17:56 03.05.2022
 
Ллойд Остин планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре

Ллойд Остин заявил, что в июне планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в июне рассчитывает провести встречу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в рамках ежегодного форума по вопросам безопасности "Шангри-ла диалог" в Сингапуре.
"Я рассчитываю вновь провести контакты с ним в недалеком будущем. В действительности, мы с ним увидимся в рамках форума "Шангри-ла диалог" в июне", - сказал Остин в сенате конгресса США в ходе слушаний, посвященных бюджетным ассигнованиям.
Он не уточнил, какие вопросы будут стоять на повестке предстоящих дискуссий с китайским коллегой.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 23:16
Пентагон назвал ситуации на Украине и Тайване абсолютно разными сценариями
 
В миреСШАКитайПентагонКонгресс СШАЛлойд ОстинМинистерство национальной обороны КНР
 
 
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