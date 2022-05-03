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Ллойд Остин планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре
Ллойд Остин планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре - РИА Новости, 03.05.2022
Ллойд Остин планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в июне рассчитывает провести встречу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в рамках ежегодного форума по вопросам... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:56
2022-05-03T17:56
2022-05-03T17:56
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в июне рассчитывает провести встречу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в рамках ежегодного форума по вопросам безопасности "Шангри-ла диалог" в Сингапуре."Я рассчитываю вновь провести контакты с ним в недалеком будущем. В действительности, мы с ним увидимся в рамках форума "Шангри-ла диалог" в июне", - сказал Остин в сенате конгресса США в ходе слушаний, посвященных бюджетным ассигнованиям.Он не уточнил, какие вопросы будут стоять на повестке предстоящих дискуссий с китайским коллегой.
https://ria.ru/20220502/pentagon-1786595320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пентагон, конгресс сша, ллойд остин, министерство национальной обороны кнр
Ллойд Остин планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре
Ллойд Остин заявил, что в июне планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре