https://ria.ru/20220503/pentagon-1786672161.html

Ллойд Остин планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре

Ллойд Остин планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре - РИА Новости, 03.05.2022

Ллойд Остин планирует встретиться с главой минобороны КНР в Сингапуре

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в июне рассчитывает провести встречу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в рамках ежегодного форума по вопросам... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T17:56

2022-05-03T17:56

2022-05-03T17:56

в мире

сша

китай

пентагон

конгресс сша

ллойд остин

министерство национальной обороны кнр

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в июне рассчитывает провести встречу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в рамках ежегодного форума по вопросам безопасности "Шангри-ла диалог" в Сингапуре."Я рассчитываю вновь провести контакты с ним в недалеком будущем. В действительности, мы с ним увидимся в рамках форума "Шангри-ла диалог" в июне", - сказал Остин в сенате конгресса США в ходе слушаний, посвященных бюджетным ассигнованиям.Он не уточнил, какие вопросы будут стоять на повестке предстоящих дискуссий с китайским коллегой.

https://ria.ru/20220502/pentagon-1786595320.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, китай, пентагон, конгресс сша, ллойд остин, министерство национальной обороны кнр