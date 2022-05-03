https://ria.ru/20220503/pentagon-1786669804.html
Генерал армии США: вероятность столкновения между великими державами растет
Генерал армии США: вероятность столкновения между великими державами растет - РИА Новости, 03.05.2022
Генерал армии США: вероятность столкновения между великими державами растет
США считают, что мир вступает в эпоху большей нестабильности, во время которой вероятность столкновения между великими державами растет, а не уменьшается,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:40
2022-05-03T17:40
2022-05-03T18:35
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США считают, что мир вступает в эпоху большей нестабильности, во время которой вероятность столкновения между великими державами растет, а не уменьшается, заявил глава комитета начштабов американских ВС Марк Милли."Мы вступаем в эпоху большей нестабильности, потенциал столкновения между великими державами сегодня растет, а не уменьшается", - сказал Милли в сенате конгресса США в ходе слушаний, посвященных бюджетным ассигнованиям.При этом он добавил, что сегодня США приходится противостоять двум великим державам: России и Китаю - каждая из которых преследует цель "фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок".Затрагивая события на Украине, Милли назвал их "крупнейшей угрозой безопасности Европе, а возможно, и всему миру, за более чем 40 лет" его военной карьеры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/pentagon-1786595320.html
https://ria.ru/20220502/gaubitsy-1786574213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, конгресс сша, пентагон, россия, украина, владимир путин, марк милли
17:40 03.05.2022 (обновлено: 18:35 03.05.2022)
Генерал армии США: вероятность столкновения между великими державами растет
Генерал армии США Милли заявил о росте вероятности столкновения великих держав