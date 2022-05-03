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Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати - РИА Новости, 03.05.2022

Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T00:39

2022-05-03T00:39

2022-05-03T00:39

справки

всемирный день свободы печати

в мире

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Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году в соответствии с рекомендацией, принятой 26-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 году.Инициатива отмечать этот день принадлежит представителям независимой печати стран Африки. Дата 3 мая выбрана не случайно. Именно в этот день в 1991 году в столице Намибии Виндхуке представители независимой печати африканских стран приняли Виндхукскую декларацию о содействии развитию независимой и плюралистической африканской прессы, в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер. Всемирный день свободы печати – это возможность повысить информированность граждан о нарушениях свободы печати и напомнить о том, что в десятках стран мира СМИ подвергаются цензуре, штрафам, принудительным закрытиям или приостановке деятельности, а журналисты, редакторы и издатели становятся жертвами преследований, нападений, незаконных арестов и даже убийств. Этот день дает возможность поощрить и развить инициативы по защите свободы печати и провести оценку состояния свободы печати во всем мире.ЮНЕСКО, в сотрудничестве с партнерами, во Всемирный день свободы печати организует торжества по всему миру. Ежегодно мероприятия посвящены определенной теме. Тема 2022 года – "Журналистика в цифровой осаде". Цель Всемирного дня свободы печати в 2022 году – обратить внимание на то, что растущая изощренность и необнаруживаемость вредоносных и шпионских программ и их все более частое использование против журналистов и правозащитников государственными и негосударственными субъектами ставят под угрозу свободную и независимую журналистику. С 1993 года Всемирному дню свободы печати посвящена ежегодная конференция, на которой журналисты, ученые, представители гражданского общества, национальных органов власти обсуждают проблемы свободы прессы и безопасности журналистов. В 2022 году это мероприятие пройдет в гибридном формате. На нем будет обсуждаться влияние цифровой эпохи на свободу выражения мнений, безопасность журналистов, доступ к информации и конфиденциальность. Организаторы надеются, что Всемирный день свободы печати 2022 года объединит политиков, журналистов, представителей СМИ, активистов, менеджеров по кибербезопасности и юристов.Ко Всемирному дню свободы печати приурочено вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в развитие свободной прессы имени Гильермо Кано, колумбийского журналиста, погибшего в 1986 году. Премия была учреждена в 1997 году. Награда присуждается ежегодно отдельному лицу, организации или учреждению, внесшим значительный вклад в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями. В 2007 году посмертно премии была удостоена российская журналистка Анна Политковская. В 2019 году награду присудили журналистам из Мьянмы Ко Ва Лону (Ko Wa Lone) и Ко Кья Со Оо (Ko Kyaw Soe Oo), которые работали в информационном агентстве Рейтер, когда их арестовали в Янгоне в декабре 2017 года. Суд Мьянмы признал их виновными в нарушении закона о государственной тайне и приговорил к семи годам тюремного заключения. В 2020 году лауреатом премии Гильмермо Кано стала колумбийская журналист-расследователь Джинет Бедойя Лима, а в 2021 году – филиппинская журналист-расследователь и руководитель СМИ Мария Ресса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, всемирный день свободы печати, в мире