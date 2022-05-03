https://ria.ru/20220503/patriarkh-1786640294.html

Патриарх Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала

Патриарх Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала - РИА Новости, 03.05.2022

Патриарх Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала

Россия никогда ни на кого не нападала и ни с кем не намерена воевать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T13:20

2022-05-03T13:20

2022-05-03T13:20

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Россия никогда ни на кого не нападала и ни с кем не намерена воевать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник.На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели (последней недели перед Пасхой).Похороненных в Архангельском соборе святых, добавил патриарх, церковь сегодня просит молиться о том, чтобы "священные рубежи" России оставались неприступными, а россиянам хватало "мудрости, силы и чести в случае необходимости защищать священные рубежи отечества". В Архангельском соборе пребывают мощи благоверного князя Димитрия Донского.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь