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Патриарх Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала
Патриарх Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала - РИА Новости, 03.05.2022
Патриарх Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала
Россия никогда ни на кого не нападала и ни с кем не намерена воевать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T13:20
2022-05-03T13:20
2022-05-03T13:20
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Россия никогда ни на кого не нападала и ни с кем не намерена воевать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник.На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели (последней недели перед Пасхой).Похороненных в Архангельском соборе святых, добавил патриарх, церковь сегодня просит молиться о том, чтобы "священные рубежи" России оставались неприступными, а россиянам хватало "мудрости, силы и чести в случае необходимости защищать священные рубежи отечества". В Архангельском соборе пребывают мощи благоверного князя Димитрия Донского.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Патриарх Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала
Патриарх Кирилл: Россия никогда ни на кого не нападала, только защищала свои границы