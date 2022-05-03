https://ria.ru/20220503/oshibka-1786694153.html

В США признали ужасную ошибку Белого дома в ситуации на Украине

В США признали ужасную ошибку Белого дома в ситуации на Украине - РИА Новости, 03.05.2022

В США признали ужасную ошибку Белого дома в ситуации на Украине

Соединенные Штаты совершают ошибку, вмешиваясь в ситуацию украинского кризиса, подталкивая Киев к силовому решению конфликта и при этом отказываясь от... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T21:44

2022-05-03T21:44

2022-05-03T23:16

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты совершают ошибку, вмешиваясь в ситуацию украинского кризиса, подталкивая Киев к силовому решению конфликта и при этом отказываясь от дипломатического решения, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью греческой газете Kathimerini."Неспособность США договариваться и идти на компромиссы — это ужасная ошибка, это катастрофическая манипуляция Украиной в интересах внешней политики Вашингтона с целью ослабить Россию", — объяснил эксперт.По его мнению, Вашингтон отстаивает собственные геополитические интересы руками украинцев, игнорируя другие варианты разрешения конфликта, кроме как военным путем.Стремление американской администрации к глобальному господству тормозит переход человечества к многополярному миру, заключил Сакс.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786671102.html

https://ria.ru/20220428/kitay-1785814610.html

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сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша