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В США признали ужасную ошибку Белого дома в ситуации на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
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В США признали ужасную ошибку Белого дома в ситуации на Украине
В США признали ужасную ошибку Белого дома в ситуации на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
В США признали ужасную ошибку Белого дома в ситуации на Украине
Соединенные Штаты совершают ошибку, вмешиваясь в ситуацию украинского кризиса, подталкивая Киев к силовому решению конфликта и при этом отказываясь от... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T21:44
2022-05-03T23:16
в мире
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сша
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты совершают ошибку, вмешиваясь в ситуацию украинского кризиса, подталкивая Киев к силовому решению конфликта и при этом отказываясь от дипломатического решения, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью греческой газете Kathimerini."Неспособность США договариваться и идти на компромиссы — это ужасная ошибка, это катастрофическая манипуляция Украиной в интересах внешней политики Вашингтона с целью ослабить Россию", — объяснил эксперт.По его мнению, Вашингтон отстаивает собственные геополитические интересы руками украинцев, игнорируя другие варианты разрешения конфликта, кроме как военным путем.Стремление американской администрации к глобальному господству тормозит переход человечества к многополярному миру, заключил Сакс.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786671102.html
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Кирилл Иванников
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в мире, украина, сша
21:44 03.05.2022 (обновлено: 23:16 03.05.2022)
 
В США признали ужасную ошибку Белого дома в ситуации на Украине

Американский экономист Сакс призвал США прекратить манипулировать Киевом и пойти на диалог

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты совершают ошибку, вмешиваясь в ситуацию украинского кризиса, подталкивая Киев к силовому решению конфликта и при этом отказываясь от дипломатического решения, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью греческой газете Kathimerini.
"Неспособность США договариваться и идти на компромиссы — это ужасная ошибка, это катастрофическая манипуляция Украиной в интересах внешней политики Вашингтона с целью ослабить Россию", — объяснил эксперт.
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Стремление американской администрации к глобальному господству тормозит переход человечества к многополярному миру, заключил Сакс.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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