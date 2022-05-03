https://ria.ru/20220503/oon-1786688703.html

Постпред США в ООН не исключила, что соглашения по СВПД достичь не удастся

Постпред США в ООН не исключила, что соглашения по СВПД достичь не удастся - РИА Новости, 03.05.2022

Постпред США в ООН не исключила, что соглашения по СВПД достичь не удастся

Определенный субстантивный прогресс в переговорах по СВПД есть, но многое еще предстоит сделать, договоренности пока нет, заявила на брифинге постпред США при... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T20:41

2022-05-03T20:41

2022-05-03T20:44

оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

цены на нефть

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ООН, 3 мая – РИА Новости. Определенный субстантивный прогресс в переговорах по СВПД есть, но многое еще предстоит сделать, договоренности пока нет, заявила на брифинге постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."По СВПД мы достигли определенного субстантивного прогресса в решении значительного числа вопросов, которые, как мы считаем, было бы важно вернуть в сделку. Но все еще много предстоит сделать. У нас пока нет договоренности. И возможность, что мы можем не достичь ее. Если дипломатия не увенчается успехом, мы продолжим работать тесно с другими представителями международного сообщества с целью увеличения давления на Иран", - сказала Томас-Гринфилд.

https://ria.ru/20220330/svpd-1780980039.html

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оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, цены на нефть