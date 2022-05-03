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Постпред США в ООН не исключила, что соглашения по СВПД достичь не удастся
Постпред США в ООН не исключила, что соглашения по СВПД достичь не удастся - РИА Новости, 03.05.2022
Постпред США в ООН не исключила, что соглашения по СВПД достичь не удастся
Определенный субстантивный прогресс в переговорах по СВПД есть, но многое еще предстоит сделать, договоренности пока нет, заявила на брифинге постпред США при... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:41
2022-05-03T20:41
2022-05-03T20:44
оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
цены на нефть
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ООН, 3 мая – РИА Новости. Определенный субстантивный прогресс в переговорах по СВПД есть, но многое еще предстоит сделать, договоренности пока нет, заявила на брифинге постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."По СВПД мы достигли определенного субстантивного прогресса в решении значительного числа вопросов, которые, как мы считаем, было бы важно вернуть в сделку. Но все еще много предстоит сделать. У нас пока нет договоренности. И возможность, что мы можем не достичь ее. Если дипломатия не увенчается успехом, мы продолжим работать тесно с другими представителями международного сообщества с целью увеличения давления на Иран", - сказала Томас-Гринфилд.
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оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, цены на нефть
20:41 03.05.2022 (обновлено: 20:44 03.05.2022)
Постпред США в ООН не исключила, что соглашения по СВПД достичь не удастся
Постпред США в ООН не исключила, что соглашения по СВПД достичь не удастся