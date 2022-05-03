https://ria.ru/20220503/oon-1786671263.html

ООН готова вернуться в Мариуполь, чтобы помочь жителям разрушенных зданий

ООН готова вернуться в Мариуполь, чтобы помочь жителям разрушенных зданий - РИА Новости, 03.05.2022

ООН готова вернуться в Мариуполь, чтобы помочь жителям разрушенных зданий

ООН готова вернуться в Мариуполь для оказания помощи жителям разрушенных зданий, лишенным доступа к воде и электричеству, говорится в заявлении гуманитарного... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T17:48

2022-05-03T17:48

2022-05-03T17:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

владимир путин

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ООН, 3 мая – РИА Новости. ООН готова вернуться в Мариуполь для оказания помощи жителям разрушенных зданий, лишенным доступа к воде и электричеству, говорится в заявлении гуманитарного координатора организации на Украине Оснат Лубрани."Мы… намерены сотрудничать со сторонами, чтобы вернуться в Мариуполь и оказать срочную гуманитарную помощь людям, живущим в разрушенных зданиях без доступа к воде и электричеству. Мы знаем, что это можно сделать, и это необходимо сделать", - сказала Лубрани.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/zaporozhe-1785973502.html

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в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, мариуполь, украина, россия