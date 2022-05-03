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ООН готова вернуться в Мариуполь, чтобы помочь жителям разрушенных зданий - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/oon-1786671263.html
ООН готова вернуться в Мариуполь, чтобы помочь жителям разрушенных зданий
ООН готова вернуться в Мариуполь, чтобы помочь жителям разрушенных зданий - РИА Новости, 03.05.2022
ООН готова вернуться в Мариуполь, чтобы помочь жителям разрушенных зданий
ООН готова вернуться в Мариуполь для оказания помощи жителям разрушенных зданий, лишенным доступа к воде и электричеству, говорится в заявлении гуманитарного... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:48
2022-05-03T17:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
владимир путин
мариуполь
украина
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ООН, 3 мая – РИА Новости. ООН готова вернуться в Мариуполь для оказания помощи жителям разрушенных зданий, лишенным доступа к воде и электричеству, говорится в заявлении гуманитарного координатора организации на Украине Оснат Лубрани."Мы… намерены сотрудничать со сторонами, чтобы вернуться в Мариуполь и оказать срочную гуманитарную помощь людям, живущим в разрушенных зданиях без доступа к воде и электричеству. Мы знаем, что это можно сделать, и это необходимо сделать", - сказала Лубрани.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, мариуполь, украина, россия
17:48 03.05.2022
 
ООН готова вернуться в Мариуполь, чтобы помочь жителям разрушенных зданий

Лубрани: ООН готова вернуться в Мариуполь для оказания помощи жителям разрушенных зданий

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобиль представителей ООН в селе Безыменное, где организован специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению
Автомобиль представителей ООН в селе Безыменное, где организован специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобиль представителей ООН в селе Безыменное, где организован специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению. Архивное фото
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ООН, 3 мая – РИА Новости. ООН готова вернуться в Мариуполь для оказания помощи жителям разрушенных зданий, лишенным доступа к воде и электричеству, говорится в заявлении гуманитарного координатора организации на Украине Оснат Лубрани.
"Мы… намерены сотрудничать со сторонами, чтобы вернуться в Мариуполь и оказать срочную гуманитарную помощь людям, живущим в разрушенных зданиях без доступа к воде и электричеству. Мы знаем, что это можно сделать, и это необходимо сделать", - сказала Лубрани.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Поврежденные дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 16:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Координатор ООН приедет в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковВладимир ПутинМариупольУкраинаРоссия
 
 
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