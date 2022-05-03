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Премьеры Индии и Дании выразили готовность работать над реформированием ООН - РИА Новости, 03.05.2022
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Премьеры Индии и Дании выразили готовность работать над реформированием ООН
Премьеры Индии и Дании выразили готовность работать над реформированием ООН - РИА Новости, 03.05.2022
Премьеры Индии и Дании выразили готовность работать над реформированием ООН
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердили готовность работать над реформированием ООН, включая Совет... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:21
2022-05-03T17:21
в мире
индия
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совет безопасности оон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердили готовность работать над реформированием ООН, включая Совет Безопасности ООН, говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров."Два премьер-министра подтвердили свою готовность работать над реформированием ООН, включая Совет Безопасности ООН, чтобы сделать его более эффективным, прозрачным и подотчетным. Премьер-министр Дании подтвердила, что Дания поддерживает постоянное членство Индии в реформированном Совете Безопасности ООН", - говорится в совместном заявлении, опубликованном МИД Индии.Премьер-министр Моди в свою очередь "подтвердил поддержку Индией кандидатуры Дании на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2025-2026 годы".Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе прошлого года Индия председательствовала в организации.Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянным членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786658599.html
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в мире, индия, дания, бразилия, оон, совет безопасности оон, мид индии
17:21 03.05.2022
 
Премьеры Индии и Дании выразили готовность работать над реформированием ООН

Моди и Фредериксен подтвердили готовность работать над реформированием ООН

© Фото : из личного архива Бориса ГребенщиковаИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Фото : из личного архива Бориса Гребенщикова
Индия . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердили готовность работать над реформированием ООН, включая Совет Безопасности ООН, говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров.
"Два премьер-министра подтвердили свою готовность работать над реформированием ООН, включая Совет Безопасности ООН, чтобы сделать его более эффективным, прозрачным и подотчетным. Премьер-министр Дании подтвердила, что Дания поддерживает постоянное членство Индии в реформированном Совете Безопасности ООН", - говорится в совместном заявлении, опубликованном МИД Индии.
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Премьер-министр Моди в свою очередь "подтвердил поддержку Индией кандидатуры Дании на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2025-2026 годы".
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе прошлого года Индия председательствовала в организации.
Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянным членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.
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