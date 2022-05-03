https://ria.ru/20220503/oon-1786667096.html

Премьеры Индии и Дании выразили готовность работать над реформированием ООН

Премьеры Индии и Дании выразили готовность работать над реформированием ООН - РИА Новости, 03.05.2022

Премьеры Индии и Дании выразили готовность работать над реформированием ООН

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердили готовность работать над реформированием ООН, включая Совет... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T17:21

2022-05-03T17:21

2022-05-03T17:21

в мире

индия

дания

бразилия

оон

совет безопасности оон

мид индии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758091273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_873f38d98e5a4f097792fc1daefc9299.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердили готовность работать над реформированием ООН, включая Совет Безопасности ООН, говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров."Два премьер-министра подтвердили свою готовность работать над реформированием ООН, включая Совет Безопасности ООН, чтобы сделать его более эффективным, прозрачным и подотчетным. Премьер-министр Дании подтвердила, что Дания поддерживает постоянное членство Индии в реформированном Совете Безопасности ООН", - говорится в совместном заявлении, опубликованном МИД Индии.Премьер-министр Моди в свою очередь "подтвердил поддержку Индией кандидатуры Дании на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2025-2026 годы".Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе прошлого года Индия председательствовала в организации.Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянным членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786658599.html

https://ria.ru/20220503/isklyuchenie-1786666157.html

индия

дания

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, дания, бразилия, оон, совет безопасности оон, мид индии