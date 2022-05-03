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Украинские войска выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка

Украинские войска выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка - РИА Новости, 03.05.2022

Украинские войска выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка

Украинские войска в 21.45 обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T22:25

2022-05-03T22:25

2022-05-03T22:25

в мире

владимир путин

кировский район

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.45 обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.45 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

кировский район

донецк (днр)

украина

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в мире, владимир путин, кировский район, донецк (днр), украина