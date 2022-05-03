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Союз промышленников Австрии заявил об опасности эмбарго на нефть из России - РИА Новости, 03.05.2022
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Союз промышленников Австрии заявил об опасности эмбарго на нефть из России
Союз промышленников Австрии заявил об опасности эмбарго на нефть из России - РИА Новости, 03.05.2022
Союз промышленников Австрии заявил об опасности эмбарго на нефть из России
Союз промышленников Австрии (IV) указал на опасность введения эмбарго на поставки российской нефти: новые санкции в отношении энергетического сектора приведут к РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:37
2022-05-03T15:37
экономика
австрия
россия
евросоюз
санкции
природный газ
нефть
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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Союз промышленников Австрии (IV) указал на опасность введения эмбарго на поставки российской нефти: новые санкции в отношении энергетического сектора приведут к дальнейшему рекордному росту цен на энергоносители."Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идет рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь", - говорится в заявлении генерального секретаря IV Кристофа Ноймайера.Ноймайер отметил, что углю и нефти можно найти замену в среднесрочной перспективе, но дальнейшие санкции приведут к росту цен на эти "необходимые энергоносители", а найти замену газу в краткосрочной и среднесрочной перспективе не удастся. Прекращение поставок газа приведет к "катастрофическим последствиям" для повседневной жизни, энергоснабжения и экономики Австрии, считает Ноймайер.Отмечается, что австрийская промышленность полностью поддержала ранее принятые на уровне ЕС санкции, в частности запрет на импорт российского угля. "Однако последствия запрета на импорт нефти и/или газа гораздо более серьезны, а в случае с природным газом - настолько масштабны, что их невозможно представить для промышленности страны", - говорится в заявлении.Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
https://ria.ru/20220426/neft-1785409315.html
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экономика, австрия, россия, евросоюз, санкции, природный газ, нефть
15:37 03.05.2022
 
Союз промышленников Австрии заявил об опасности эмбарго на нефть из России

Генсек IV Ноймаер предостерег от введения эмбарго на поставки российской нефти и газа

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков - качалок. Архивное фото
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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Союз промышленников Австрии (IV) указал на опасность введения эмбарго на поставки российской нефти: новые санкции в отношении энергетического сектора приведут к дальнейшему рекордному росту цен на энергоносители.
"Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идет рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь", - говорится в заявлении генерального секретаря IV Кристофа Ноймайера.
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Ноймайер отметил, что углю и нефти можно найти замену в среднесрочной перспективе, но дальнейшие санкции приведут к росту цен на эти "необходимые энергоносители", а найти замену газу в краткосрочной и среднесрочной перспективе не удастся. Прекращение поставок газа приведет к "катастрофическим последствиям" для повседневной жизни, энергоснабжения и экономики Австрии, считает Ноймайер.
Отмечается, что австрийская промышленность полностью поддержала ранее принятые на уровне ЕС санкции, в частности запрет на импорт российского угля. "Однако последствия запрета на импорт нефти и/или газа гораздо более серьезны, а в случае с природным газом - настолько масштабны, что их невозможно представить для промышленности страны", - говорится в заявлении.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
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