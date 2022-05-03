https://ria.ru/20220503/neft-1786656236.html

Союз промышленников Австрии заявил об опасности эмбарго на нефть из России

Союз промышленников Австрии заявил об опасности эмбарго на нефть из России - РИА Новости, 03.05.2022

Союз промышленников Австрии заявил об опасности эмбарго на нефть из России

Союз промышленников Австрии (IV) указал на опасность введения эмбарго на поставки российской нефти: новые санкции в отношении энергетического сектора приведут к РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T15:37

2022-05-03T15:37

2022-05-03T15:37

экономика

австрия

россия

евросоюз

санкции

природный газ

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_faeb4cd139344fa8d7cee7105bb07c8b.jpg

ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Союз промышленников Австрии (IV) указал на опасность введения эмбарго на поставки российской нефти: новые санкции в отношении энергетического сектора приведут к дальнейшему рекордному росту цен на энергоносители."Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идет рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь", - говорится в заявлении генерального секретаря IV Кристофа Ноймайера.Ноймайер отметил, что углю и нефти можно найти замену в среднесрочной перспективе, но дальнейшие санкции приведут к росту цен на эти "необходимые энергоносители", а найти замену газу в краткосрочной и среднесрочной перспективе не удастся. Прекращение поставок газа приведет к "катастрофическим последствиям" для повседневной жизни, энергоснабжения и экономики Австрии, считает Ноймайер.Отмечается, что австрийская промышленность полностью поддержала ранее принятые на уровне ЕС санкции, в частности запрет на импорт российского угля. "Однако последствия запрета на импорт нефти и/или газа гораздо более серьезны, а в случае с природным газом - настолько масштабны, что их невозможно представить для промышленности страны", - говорится в заявлении.Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.

https://ria.ru/20220426/neft-1785409315.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, австрия, россия, евросоюз, санкции, природный газ, нефть