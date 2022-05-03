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СМИ: порт Роттердама готов принять новые танкеры с российской нефтью - РИА Новости, 03.05.2022
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СМИ: порт Роттердама готов принять новые танкеры с российской нефтью
СМИ: порт Роттердама готов принять новые танкеры с российской нефтью - РИА Новости, 03.05.2022
СМИ: порт Роттердама готов принять новые танкеры с российской нефтью
Не менее восьми танкеров с российской нефтью направляются в порт голландского Роттердама, администрация гавани готова их принять, сообщает Нидерландская... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:47
2022-05-03T14:47
экономика
нидерланды
роттердам
россия
евросоюз
санкции
нефть
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Не менее восьми танкеров с российской нефтью направляются в порт голландского Роттердама, администрация гавани готова их принять, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Отмечается, что администрация порта Роттердама уже уведомлена о прибытии пяти танкеров, перевозящих российскую нефть. Ожидается, что они прибудут в порт в ближайшие дни.Посольство Украины призвало Нидерланды не пускать эти суда, но призыв остался без внимания."До тех пор, пока они не подпадают под действие санкций, корабли приветствуются в Роттердаме", - сказал представитель администрации порта. Голландские профсоюзы также отмечают, что бойкотировать суда с российским грузом юридически невозможно.Как сообщает NOS, для Нидерландов важна российская нефть: к концу 2021 года четверть всех импортируемых в королевство нефтепродуктов поступила из России. Из сырой нефти 30% приходится на российскую нефть.Согласно данным администрации порта Роттердама, импорт сырой нефти из России почти не пострадал в первый месяц военной операции на Украине.Ранее танкер Sunny Liger с российской нефтью, ходящий под флагом Маршалловых островов, отказались разгружать в одном из портов Швеции. После этого судно прибыло в Нидерланды, где работники портов тоже не хотели участвовать в его разгрузке. Однако глава МИД королевства Вопке Хукстра заявил, что у Нидерландов нет юридических оснований не пускать в свои порты танкеры с российской нефтью. Он подчеркнул, что судно Sunny Liger ходит не под российским флагом, а значит не подпадает под санкции ЕС против РФ.
https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html
https://ria.ru/20220426/neft-1785409315.html
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экономика, нидерланды, роттердам, россия, евросоюз, санкции, нефть
14:47 03.05.2022
 
СМИ: порт Роттердама готов принять новые танкеры с российской нефтью

NOS: порт Роттердама готовится принять не менее восьми танкеров с российской нефтью

© Fotolia / Ralf GoschРоттердам, Нидерланды
Роттердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Fotolia / Ralf Gosch
Роттердам, Нидерланды. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Не менее восьми танкеров с российской нефтью направляются в порт голландского Роттердама, администрация гавани готова их принять, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Отмечается, что администрация порта Роттердама уже уведомлена о прибытии пяти танкеров, перевозящих российскую нефть. Ожидается, что они прибудут в порт в ближайшие дни.
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Посольство Украины призвало Нидерланды не пускать эти суда, но призыв остался без внимания.
"До тех пор, пока они не подпадают под действие санкций, корабли приветствуются в Роттердаме", - сказал представитель администрации порта. Голландские профсоюзы также отмечают, что бойкотировать суда с российским грузом юридически невозможно.
Как сообщает NOS, для Нидерландов важна российская нефть: к концу 2021 года четверть всех импортируемых в королевство нефтепродуктов поступила из России. Из сырой нефти 30% приходится на российскую нефть.
Согласно данным администрации порта Роттердама, импорт сырой нефти из России почти не пострадал в первый месяц военной операции на Украине.
Ранее танкер Sunny Liger с российской нефтью, ходящий под флагом Маршалловых островов, отказались разгружать в одном из портов Швеции. После этого судно прибыло в Нидерланды, где работники портов тоже не хотели участвовать в его разгрузке. Однако глава МИД королевства Вопке Хукстра заявил, что у Нидерландов нет юридических оснований не пускать в свои порты танкеры с российской нефтью. Он подчеркнул, что судно Sunny Liger ходит не под российским флагом, а значит не подпадает под санкции ЕС против РФ.
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ЭкономикаНидерландыРоттердамРоссияЕвросоюзСанкцииНефть
 
 
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