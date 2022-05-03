https://ria.ru/20220503/neft-1786650184.html

СМИ: порт Роттердама готов принять новые танкеры с российской нефтью

СМИ: порт Роттердама готов принять новые танкеры с российской нефтью - РИА Новости, 03.05.2022

СМИ: порт Роттердама готов принять новые танкеры с российской нефтью

Не менее восьми танкеров с российской нефтью направляются в порт голландского Роттердама, администрация гавани готова их принять, сообщает Нидерландская... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T14:47

2022-05-03T14:47

2022-05-03T14:47

экономика

нидерланды

роттердам

россия

евросоюз

санкции

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102039/76/1020397638_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_1e0e1f64167ab7001639a5e17ed81215.jpg

ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Не менее восьми танкеров с российской нефтью направляются в порт голландского Роттердама, администрация гавани готова их принять, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Отмечается, что администрация порта Роттердама уже уведомлена о прибытии пяти танкеров, перевозящих российскую нефть. Ожидается, что они прибудут в порт в ближайшие дни.Посольство Украины призвало Нидерланды не пускать эти суда, но призыв остался без внимания."До тех пор, пока они не подпадают под действие санкций, корабли приветствуются в Роттердаме", - сказал представитель администрации порта. Голландские профсоюзы также отмечают, что бойкотировать суда с российским грузом юридически невозможно.Как сообщает NOS, для Нидерландов важна российская нефть: к концу 2021 года четверть всех импортируемых в королевство нефтепродуктов поступила из России. Из сырой нефти 30% приходится на российскую нефть.Согласно данным администрации порта Роттердама, импорт сырой нефти из России почти не пострадал в первый месяц военной операции на Украине.Ранее танкер Sunny Liger с российской нефтью, ходящий под флагом Маршалловых островов, отказались разгружать в одном из портов Швеции. После этого судно прибыло в Нидерланды, где работники портов тоже не хотели участвовать в его разгрузке. Однако глава МИД королевства Вопке Хукстра заявил, что у Нидерландов нет юридических оснований не пускать в свои порты танкеры с российской нефтью. Он подчеркнул, что судно Sunny Liger ходит не под российским флагом, а значит не подпадает под санкции ЕС против РФ.

https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html

https://ria.ru/20220426/neft-1785409315.html

нидерланды

роттердам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, нидерланды, роттердам, россия, евросоюз, санкции, нефть