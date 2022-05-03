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Словакия потребует исключить себя из эмбарго ЕС на нефть из России
Словакия потребует исключить себя из эмбарго ЕС на нефть из России - РИА Новости, 03.05.2022
Словакия потребует исключить себя из эмбарго ЕС на нефть из России
Словакия будет настаивать на исключении для себя из эмбарго на закупку нефти в РФ, которое собираются ввести страны ЕС в новом пакете антироссийских санкций,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T13:15
2022-05-03T13:15
2022-05-03T13:15
экономика
словакия
россия
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
международное энергетическое агентство
санкции в отношении россии
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ПРАГА, 3 мая - РИА Новости. Словакия будет настаивать на исключении для себя из эмбарго на закупку нефти в РФ, которое собираются ввести страны ЕС в новом пакете антироссийских санкций, заявил вице-премьер и глава минэкономики республики Рихард Сулик, комментируя итоги состоявшегося в понедельник заседания министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики."Словакия будет настаивать на исключении из эмбарго на закупку российской нефти, если это станет предметом новых санкций в отношении РФ. Это для нас чрезвычайно важный пункт. Мы не в силах так быстро перестроиться на обработку более легкой нефти. На (братиславском нефтеперерабатывающем) предприятии Slovnaft перерабатывается тяжелая российская нефть. Подготовка замены всему этому займет несколько лет, так что мы на этом исключении будем настаивать", - заявил Сулик, слова которого привел во вторник сайт газеты Pravda.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника Еврокомиссии сообщило, что ЕК может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на российскую нефть из-за высокой зависимости этих стран от поставок из России. По данным Международного энергетического агентства, Словакия получает 96% нефти и нефтепродуктов из России, Венгрия — 58%.Неназванный европейский чиновник заявил агентству, что ЕК готова к послаблениям для Венгрии и Словакии, чтобы "сохранить единство" в ЕС. Двум странам могут предложить не вводить эмбарго либо предоставить им "более длительный переходный период" для отказа от российской нефти.
https://ria.ru/20220502/embargo-1786530147.html
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экономика, словакия, россия, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, международное энергетическое агентство, санкции в отношении россии, нефть
Словакия потребует исключить себя из эмбарго ЕС на нефть из России
Глава минэкономики Сулик: Словакия настаивает на исключения себя из эмбарго нефти из РФ