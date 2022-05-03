https://ria.ru/20220503/neft-1786630373.html
В ВР заявили о снижении добычи нефти в России
В ВР заявили о снижении добычи нефти в России - РИА Новости, 03.05.2022
В ВР заявили о снижении добычи нефти в России
Британская BP полагает, что общая добыча нефти в России уже сократилась на 1 миллион баррелей в сутки, и это снижение может вырасти в два раза, заявил глава... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:49
2022-05-03T11:49
2022-05-03T13:44
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Британская BP полагает, что общая добыча нефти в России уже сократилась на 1 миллион баррелей в сутки, и это снижение может вырасти в два раза, заявил глава компании Бернард Луни."Мы оцениваем, что вне рынка уже примерно 1 миллион баррелей в сутки российской нефти. Это число может увеличиться в этом месяце, когда санкции вступят в силу, оно может вырасти в два раза", - сказал он в ходе телеконференции с аналитиками, имея в виду добычу нефти в РФ.Луни также уточнил, что все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) BP в Европе не используют сейчас нефти из России в своей работе.В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что среднесуточная добыча нефти в России в условиях международных санкций за 26 дней апреля снизилась почти на 8,7% относительно марта, до 1,37 миллиона тонн. Само Минэнерго РФ в марте прекратило раскрывать данные о добыче и переработке нефти.Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, в Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа. Евросоюз, основной рынок для нефти и газа РФ, пока не решился ограничить импорт этих энергоресурсов. Но заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявлял, что шестой пакет санкций ЕС против России может в той или иной форме включать в себя ограничения на импорт российской нефти.В итоге многие покупатели, опасаясь потенциальных санкций и репутационных рисков, самостоятельно принимают решение воздержаться от покупки российских энергоресурсов.
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экономика, цены на нефть, россия
11:49 03.05.2022 (обновлено: 13:44 03.05.2022)
В ВР заявили о снижении добычи нефти в России
ВР: добыча нефти РФ сократилась на 1 миллион баррелей в день и снижение может удвоиться