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Хуснуллин рассказал о расселении аварийного фонда в России

Хуснуллин рассказал о расселении аварийного фонда в России - РИА Новости, 03.05.2022

Хуснуллин рассказал о расселении аварийного фонда в России

Расселение признанного аварийным жилого фонда реализуется в России ускоренными темпами, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T12:38

2022-05-03T12:38

2022-05-03T13:23

общество

жилье

россия

недвижимость

марат хуснуллин

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Расселение признанного аварийным жилого фонда реализуется в России ускоренными темпами, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, с 2019 года более 350 тысяч жителей аварийных домов переехали в новые квартиры, было ликвидировано 5,89 миллиона квадратных метров жилья, непригодного для проживания.Он также отметил важность оперативного кассового исполнения на всех уровнях, так как это обеспечивает бесперебойную работу программы."Сейчас важно, чтобы деньги не лежали долго на счетах, а сразу начинали работать. Все больше регионов активнее включаются в работу. Мы также приложим максимум усилий, чтобы поддержать все проекты, направленные на развитие субъектов РФ и программы по переселению из аварийного жилья. Считаю, что не имеем морального права говорить о перевыполнении планов, пока все жители не будут переселены из аварийного жилья в новые квартиры", – подытожил вице-премьер.В пресс-материалах уточняется, что всего в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в субъектах РФ необходимо переселить 509,48 тысячи граждан из жилья, признанного аварийным в срок до 1 января 2017 года, площадью 9,03 миллиона квадратных метров.

https://realty.ria.ru/20220407/rasselenie-1782270090.html

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общество, жилье, россия, недвижимость, марат хуснуллин