Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин рассказал о расселении аварийного фонда в России - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/nedvizhimost-1786636156.html
Хуснуллин рассказал о расселении аварийного фонда в России
Хуснуллин рассказал о расселении аварийного фонда в России - РИА Новости, 03.05.2022
Хуснуллин рассказал о расселении аварийного фонда в России
Расселение признанного аварийным жилого фонда реализуется в России ускоренными темпами, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:38
2022-05-03T13:23
общество
жилье
россия
недвижимость
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156251/90/1562519087_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_3d6fdd58815eed4c46d34a45a5614579.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Расселение признанного аварийным жилого фонда реализуется в России ускоренными темпами, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, с 2019 года более 350 тысяч жителей аварийных домов переехали в новые квартиры, было ликвидировано 5,89 миллиона квадратных метров жилья, непригодного для проживания.Он также отметил важность оперативного кассового исполнения на всех уровнях, так как это обеспечивает бесперебойную работу программы."Сейчас важно, чтобы деньги не лежали долго на счетах, а сразу начинали работать. Все больше регионов активнее включаются в работу. Мы также приложим максимум усилий, чтобы поддержать все проекты, направленные на развитие субъектов РФ и программы по переселению из аварийного жилья. Считаю, что не имеем морального права говорить о перевыполнении планов, пока все жители не будут переселены из аварийного жилья в новые квартиры", – подытожил вице-премьер.В пресс-материалах уточняется, что всего в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в субъектах РФ необходимо переселить 509,48 тысячи граждан из жилья, признанного аварийным в срок до 1 января 2017 года, площадью 9,03 миллиона квадратных метров.
https://realty.ria.ru/20220407/rasselenie-1782270090.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156251/90/1562519087_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_45b08d133549cfb518331b0764a1689f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жилье, россия, недвижимость, марат хуснуллин
12:38 03.05.2022 (обновлено: 13:23 03.05.2022)
 
Хуснуллин рассказал о расселении аварийного фонда в России

Вице-премьер РФ Хуснуллин: расселение аварийного фонда в РФ идет ускоренными темпами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнос ветхого жилого дома в Москве
Снос ветхого жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Снос ветхого жилого дома в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Расселение признанного аварийным жилого фонда реализуется в России ускоренными темпами, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, с 2019 года более 350 тысяч жителей аварийных домов переехали в новые квартиры, было ликвидировано 5,89 миллиона квадратных метров жилья, непригодного для проживания.
"В этом году программные мероприятия в регионах реализуются ускоренными темпами. Только за прошедшие месяцы новым жильем обеспечены более 78 тысяч граждан, расселено 1,23 миллиона квадратных метров жилья. При этом перед фондом содействия реформированию ЖКХ поставлена задача – переселить в текущем году более 130 тысяч человек", - сказал Хуснуллин.
Он также отметил важность оперативного кассового исполнения на всех уровнях, так как это обеспечивает бесперебойную работу программы.
"Сейчас важно, чтобы деньги не лежали долго на счетах, а сразу начинали работать. Все больше регионов активнее включаются в работу. Мы также приложим максимум усилий, чтобы поддержать все проекты, направленные на развитие субъектов РФ и программы по переселению из аварийного жилья. Считаю, что не имеем морального права говорить о перевыполнении планов, пока все жители не будут переселены из аварийного жилья в новые квартиры", – подытожил вице-премьер.
В пресс-материалах уточняется, что всего в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в субъектах РФ необходимо переселить 509,48 тысячи граждан из жилья, признанного аварийным в срок до 1 января 2017 года, площадью 9,03 миллиона квадратных метров.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 12:48
Правительство за 2 года выделит 45 млрд руб на расселение аварийного жилья
 
ОбществоЖильеРоссияНедвижимостьМарат Хуснуллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала