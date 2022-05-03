https://ria.ru/20220503/nato-1786671877.html

МИД Китая показал, как НАТО на самом деле "не расширяется на Восток"

МИД Китая показал, как НАТО на самом деле "не расширяется на Восток" - РИА Новости, 03.05.2022

МИД Китая показал, как НАТО на самом деле "не расширяется на Восток"

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с картой расширения НАТО на Восток, намекнув на склонность альянса нарушать обещания. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T17:56

2022-05-03T17:56

2022-05-03T19:11

в мире

чжао лицзянь

владимир путин

россия

украина

вашингтон (штат)

нато

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с картой расширения НАТО на Восток, намекнув на склонность альянса нарушать обещания."Обещание не расширять НАТО "ни на дюйм на восток" в реальности выглядит так", —напомнил он.Чжао Лицзянь уже не раз комментировал заявления и действия Вашингтона при помощи карикатур.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/nato-1786656919.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, чжао лицзянь, владимир путин, россия, украина, вашингтон (штат), нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии