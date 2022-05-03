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МИД Китая показал, как НАТО на самом деле "не расширяется на Восток" - РИА Новости, 03.05.2022
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МИД Китая показал, как НАТО на самом деле "не расширяется на Восток"
МИД Китая показал, как НАТО на самом деле "не расширяется на Восток" - РИА Новости, 03.05.2022
МИД Китая показал, как НАТО на самом деле "не расширяется на Восток"
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с картой расширения НАТО на Восток, намекнув на склонность альянса нарушать обещания. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:56
2022-05-03T19:11
в мире
чжао лицзянь
владимир путин
россия
украина
вашингтон (штат)
нато
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с картой расширения НАТО на Восток, намекнув на склонность альянса нарушать обещания."Обещание не расширять НАТО "ни на дюйм на восток" в реальности выглядит так", —напомнил он.Чжао Лицзянь уже не раз комментировал заявления и действия Вашингтона при помощи карикатур.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/nato-1786656919.html
россия
украина
вашингтон (штат)
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в мире, чжао лицзянь, владимир путин, россия, украина, вашингтон (штат), нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
17:56 03.05.2022 (обновлено: 19:11 03.05.2022)
 
МИД Китая показал, как НАТО на самом деле "не расширяется на Восток"

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил НАТО об обещании не расширяться на Восток

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с картой расширения НАТО на Восток, намекнув на склонность альянса нарушать обещания.
"Обещание не расширять НАТО "ни на дюйм на восток" в реальности выглядит так", —напомнил он.
© zlj517/TwitterСобщение Заместителя директора Департамента информации МИД КНР, опубликованное 3 мая 2022 в социальной сети
Собщение Заместителя директора Департамента информации МИД КНР, опубликованное 3 мая 2022 в социальной сети
© zlj517/Twitter
Собщение Заместителя директора Департамента информации МИД КНР, опубликованное 3 мая 2022 в социальной сети
Чжао Лицзянь уже не раз комментировал заявления и действия Вашингтона при помощи карикатур.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 15:42
Папа римский заявил, что "лай НАТО" мог спровоцировать Россию
 
В миреЧжао ЛицзяньВладимир ПутинРоссияУкраинаВашингтон (штат)НАТОПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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