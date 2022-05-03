17:56 03.05.2022 (обновлено: 19:11 03.05.2022)
МИД Китая показал, как НАТО на самом деле "не расширяется на Восток"
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил НАТО об обещании не расширяться на Восток
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter с картой расширения НАТО на Восток, намекнув на склонность альянса нарушать обещания.
"Обещание не расширять НАТО "ни на дюйм на восток" в реальности выглядит так", —напомнил он.
© zlj517/TwitterСобщение Заместителя директора Департамента информации МИД КНР, опубликованное 3 мая 2022 в социальной сети
© zlj517/Twitter
Собщение Заместителя директора Департамента информации МИД КНР, опубликованное 3 мая 2022 в социальной сети
Чжао Лицзянь уже не раз комментировал заявления и действия Вашингтона при помощи карикатур.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.