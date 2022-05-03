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Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 03.05.2022
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Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 03.05.2022
Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Хорватии Зоран Миланович, выступая на брифинге, пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:09
2022-05-03T21:43
в мире
финляндия
швеция
евросоюз
нато
украина
хорватия
зоран миланович
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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович, выступая на брифинге, пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. На прошлой неделе он уже сделал подобное заявление, назвав перспективу присоединения Стокгольма и Хельсинки к альянсу "опасным шарлатанством". "Кто говорит, что я — русский агент? Я с Россией никак не связан. Когда шеф "Газпрома" приезжал в Загреб, от меня ничего не получил. Не боюсь ни русских, ни украинцев, с угрозами легко разберусь", — заявил президент Хорватии в этот раз.Журналисты снова подняли тему вступления Финляндии и Швеции в НАТО.Миланович еще раз призвал добиться изменении избирательного законодательства Боснии и Герцеговины в пользу боснийских хорватов и потребовал, чтобы парламент Хорватии не ратифицировал вступление Финляндии и Швеции, пока не разрешатся проблемы на Балканах.Ранее он говорил и о других нерешенных вопросах региона: о неприсоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне, откладывании переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии, непризнании самопровозглашенного Косово. В характерной манере хорватский президент отмечал, что не требует, чтобы Финляндия и Швеция "переименовались в IKEA", но призвали американцев решить перечисленные проблемы.
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в мире, финляндия, швеция, евросоюз, нато, украина, хорватия, зоран миланович
17:09 03.05.2022 (обновлено: 21:43 03.05.2022)
 
Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Миланович обещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович, выступая на брифинге, пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
На прошлой неделе он уже сделал подобное заявление, назвав перспективу присоединения Стокгольма и Хельсинки к альянсу "опасным шарлатанством".
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"Кто говорит, что я — русский агент? Я с Россией никак не связан. Когда шеф "Газпрома" приезжал в Загреб, от меня ничего не получил. Не боюсь ни русских, ни украинцев, с угрозами легко разберусь", — заявил президент Хорватии в этот раз.
Журналисты снова подняли тему вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

"На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне", — сказал Миланович.

Миланович еще раз призвал добиться изменении избирательного законодательства Боснии и Герцеговины в пользу боснийских хорватов и потребовал, чтобы парламент Хорватии не ратифицировал вступление Финляндии и Швеции, пока не разрешатся проблемы на Балканах.
Ранее он говорил и о других нерешенных вопросах региона: о неприсоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне, откладывании переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии, непризнании самопровозглашенного Косово. В характерной манере хорватский президент отмечал, что не требует, чтобы Финляндия и Швеция "переименовались в IKEA", но призвали американцев решить перечисленные проблемы.
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