https://ria.ru/20220503/nato-1786665590.html

Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 03.05.2022

Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович, выступая на брифинге, пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T17:09

2022-05-03T17:09

2022-05-03T21:43

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хорватия

зоран миланович

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БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович, выступая на брифинге, пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. На прошлой неделе он уже сделал подобное заявление, назвав перспективу присоединения Стокгольма и Хельсинки к альянсу "опасным шарлатанством". "Кто говорит, что я — русский агент? Я с Россией никак не связан. Когда шеф "Газпрома" приезжал в Загреб, от меня ничего не получил. Не боюсь ни русских, ни украинцев, с угрозами легко разберусь", — заявил президент Хорватии в этот раз.Журналисты снова подняли тему вступления Финляндии и Швеции в НАТО.Миланович еще раз призвал добиться изменении избирательного законодательства Боснии и Герцеговины в пользу боснийских хорватов и потребовал, чтобы парламент Хорватии не ратифицировал вступление Финляндии и Швеции, пока не разрешатся проблемы на Балканах.Ранее он говорил и о других нерешенных вопросах региона: о неприсоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне, откладывании переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии, непризнании самопровозглашенного Косово. В характерной манере хорватский президент отмечал, что не требует, чтобы Финляндия и Швеция "переименовались в IKEA", но призвали американцев решить перечисленные проблемы.

https://ria.ru/20220502/garantii-1786594720.html

https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html

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Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, швеция, евросоюз, нато, украина, хорватия, зоран миланович