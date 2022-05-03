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Киев не отказался от намерений вступить в НАТО, заявила вице-премьер - РИА Новости, 03.05.2022
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Киев не отказался от намерений вступить в НАТО, заявила вице-премьер
Киев не отказался от намерений вступить в НАТО, заявила вице-премьер - РИА Новости, 03.05.2022
Киев не отказался от намерений вступить в НАТО, заявила вице-премьер
Украина не отказалась от планов вступить в НАТО, рассказала вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью испанской газете El Pais. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:17
2022-05-03T16:42
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украина не отказалась от планов вступить в НАТО, рассказала вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью испанской газете El Pais.При этом вице-премьер раскритиковала позицию НАТО в отношении Украины и отметила, что именно нерешительность блока привела к нынешней ситуации."Сообщения НАТО по Украине немного разочаровали, и, конечно, мы ожидали большего", — подчеркнула она, добавив, что президент Владимир Зеленский имеет "полное право на критику".Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Но он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев может еще раз попытаться присоединиться к организации.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/nato-1786615124.html
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в мире, владимир зеленский, ллойд остин, владимир путин, украина, сша, россия, нато, признание днр и лнр в россии
14:17 03.05.2022 (обновлено: 16:42 03.05.2022)
 
Киев не отказался от намерений вступить в НАТО, заявила вице-премьер

Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что Киев не отказался от планов вступить в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украина не отказалась от планов вступить в НАТО, рассказала вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью испанской газете El Pais.

"Киев не отказался и не отложил намерения присоединиться к Североатлантическому альянсу", — сказала она.

При этом вице-премьер раскритиковала позицию НАТО в отношении Украины и отметила, что именно нерешительность блока привела к нынешней ситуации.
"Сообщения НАТО по Украине немного разочаровали, и, конечно, мы ожидали большего", — подчеркнула она, добавив, что президент Владимир Зеленский имеет "полное право на критику".
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Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.
На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Но он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев может еще раз попытаться присоединиться к организации.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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