14:17 03.05.2022 (обновлено: 16:42 03.05.2022)
Киев не отказался от намерений вступить в НАТО, заявила вице-премьер
Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что Киев не отказался от планов вступить в НАТО
Эмблема НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украина не отказалась от планов вступить в НАТО, рассказала вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью испанской газете El Pais.
"Киев не отказался и не отложил намерения присоединиться к Североатлантическому альянсу", — сказала она.
"Сообщения НАТО по Украине немного разочаровали, и, конечно, мы ожидали большего", — подчеркнула она, добавив, что президент Владимир Зеленский имеет "полное право на критику".
Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.
На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Но он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев может еще раз попытаться присоединиться к организации.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.