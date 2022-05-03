https://ria.ru/20220503/nato-1786645906.html

Киев не отказался от намерений вступить в НАТО, заявила вице-премьер

Киев не отказался от намерений вступить в НАТО, заявила вице-премьер - РИА Новости, 03.05.2022

Киев не отказался от намерений вступить в НАТО, заявила вице-премьер

Украина не отказалась от планов вступить в НАТО, рассказала вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью испанской газете El Pais. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T14:17

2022-05-03T14:17

2022-05-03T16:42

в мире

владимир зеленский

ллойд остин

владимир путин

украина

сша

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украина не отказалась от планов вступить в НАТО, рассказала вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью испанской газете El Pais.При этом вице-премьер раскритиковала позицию НАТО в отношении Украины и отметила, что именно нерешительность блока привела к нынешней ситуации."Сообщения НАТО по Украине немного разочаровали, и, конечно, мы ожидали большего", — подчеркнула она, добавив, что президент Владимир Зеленский имеет "полное право на критику".Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Но он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев может еще раз попытаться присоединиться к организации.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/nato-1786615124.html

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, ллойд остин, владимир путин, украина, сша, россия, нато, признание днр и лнр в россии