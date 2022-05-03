https://ria.ru/20220503/mks-1786673056.html

НАСА рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года

НАСА рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года - РИА Новости, 03.05.2022

НАСА рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года

США считают, что РФ продолжит работу по МКС по крайней мере "в ближайшем будущем", и надеются на сотрудничество по программе до 2030 года, заявил глава НАСА... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T18:07

2022-05-03T18:07

2022-05-03T18:08

космос - риа наука

дмитрий рогозин

россия

наса

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

сша

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США считают, что РФ продолжит работу по МКС по крайней мере "в ближайшем будущем", и надеются на сотрудничество по программе до 2030 года, заявил глава НАСА Билл Нельсон.Он подчеркнул, что делает выводы на основании существующих между сотрудниками космических программ двух стран "профессиональных отношений". Комментируя по просьбе конгрессменов сообщения СМИ о планах России по выходу из программы МКС, Нельсон заявил, что "заголовки неверны"."Я не вижу ничего в отношениях между астронавтами и космонавтами... что повлияло бы на наши профессиональные отношения", - сказал глава НАСА, подчеркнув, что, несмотря на ситуацию на Украине, профессиональное взаимодействие сохраняется как на орбите, в подготовке астронавтов и космонавтов, так и между специалистами НАСА и "Роскосмоса".Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ведомство приняло решение о будущем своего участия в программе МКС. Рогозин не назвал сроков, но заявил, что международным партнером будет объявлено о выходе России из программы за год до этого.

https://ria.ru/20220426/kitay-1785478679.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), сша