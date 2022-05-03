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НАСА рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года - РИА Новости, 03.05.2022
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НАСА рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года
НАСА рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года - РИА Новости, 03.05.2022
НАСА рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года
США считают, что РФ продолжит работу по МКС по крайней мере "в ближайшем будущем", и надеются на сотрудничество по программе до 2030 года, заявил глава НАСА... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T18:07
2022-05-03T18:08
космос - риа наука
дмитрий рогозин
россия
наса
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
сша
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США считают, что РФ продолжит работу по МКС по крайней мере "в ближайшем будущем", и надеются на сотрудничество по программе до 2030 года, заявил глава НАСА Билл Нельсон.Он подчеркнул, что делает выводы на основании существующих между сотрудниками космических программ двух стран "профессиональных отношений". Комментируя по просьбе конгрессменов сообщения СМИ о планах России по выходу из программы МКС, Нельсон заявил, что "заголовки неверны"."Я не вижу ничего в отношениях между астронавтами и космонавтами... что повлияло бы на наши профессиональные отношения", - сказал глава НАСА, подчеркнув, что, несмотря на ситуацию на Украине, профессиональное взаимодействие сохраняется как на орбите, в подготовке астронавтов и космонавтов, так и между специалистами НАСА и "Роскосмоса".Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ведомство приняло решение о будущем своего участия в программе МКС. Рогозин не назвал сроков, но заявил, что международным партнером будет объявлено о выходе России из программы за год до этого.
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), сша
18:07 03.05.2022 (обновлено: 18:08 03.05.2022)
 
НАСА рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года

Глава НАСА Нельсон рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года

© Flickr / JD HancockЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Flickr / JD Hancock
Логотип НАСА. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США считают, что РФ продолжит работу по МКС по крайней мере "в ближайшем будущем", и надеются на сотрудничество по программе до 2030 года, заявил глава НАСА Билл Нельсон.
"У нас есть все основания полагать, что русские будут (продолжать работу по) космической станции в ближайшем будущем, и, конечно, мы надеемся, что они продолжат делать это с нами до 2030 года", - сказал глава НАСА на слушаниях в конгрессе.
Он подчеркнул, что делает выводы на основании существующих между сотрудниками космических программ двух стран "профессиональных отношений". Комментируя по просьбе конгрессменов сообщения СМИ о планах России по выходу из программы МКС, Нельсон заявил, что "заголовки неверны".
"Я не вижу ничего в отношениях между астронавтами и космонавтами... что повлияло бы на наши профессиональные отношения", - сказал глава НАСА, подчеркнув, что, несмотря на ситуацию на Украине, профессиональное взаимодействие сохраняется как на орбите, в подготовке астронавтов и космонавтов, так и между специалистами НАСА и "Роскосмоса".
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ведомство приняло решение о будущем своего участия в программе МКС. Рогозин не назвал сроков, но заявил, что международным партнером будет объявлено о выходе России из программы за год до этого.
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Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоссияНАСАРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)США
 
 
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