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ВС России уничтожили свыше 2,7 тысячи украинских танков и других бронемашин - РИА Новости, 03.05.2022
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ВС России уничтожили свыше 2,7 тысячи украинских танков и других бронемашин
ВС России уничтожили свыше 2,7 тысячи украинских танков и других бронемашин - РИА Новости, 03.05.2022
ВС России уничтожили свыше 2,7 тысячи украинских танков и других бронемашин
Свыше 2,7 тысячи украинских танков и других бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:20
2022-05-03T11:20
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Свыше 2,7 тысячи украинских танков и других бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
11:20 03.05.2022
 
ВС России уничтожили свыше 2,7 тысячи украинских танков и других бронемашин

Минобороны: ВС России уничтожили свыше 2,7 тысячи украинских танков и других бронемашин

© РИА НовостиРеактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции на Украине
Реактивная система залпового огня Ураган Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости
Реактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Свыше 2,7 тысячи украинских танков и других бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.
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В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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