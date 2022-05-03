https://ria.ru/20220503/minoborony-1786627272.html

ВС России уничтожили свыше 2,7 тысячи украинских танков и других бронемашин

ВС России уничтожили свыше 2,7 тысячи украинских танков и других бронемашин - РИА Новости, 03.05.2022

ВС России уничтожили свыше 2,7 тысячи украинских танков и других бронемашин

Свыше 2,7 тысячи украинских танков и других бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T11:20

2022-05-03T11:20

2022-05-03T11:20

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Свыше 2,7 тысячи украинских танков и других бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786626200.html

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Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков