https://ria.ru/20220503/merts-1786688281.html
Лидер немецкой оппозиции встретился с Зеленским в Киеве, пишут СМИ
Лидер немецкой оппозиции встретился с Зеленским в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2022
Лидер немецкой оппозиции встретился с Зеленским в Киеве, пишут СМИ
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц во время своего визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:36
2022-05-03T20:36
2022-05-03T20:39
в мире
германия
украина
денис шмыгаль
руслан стефанчук
владимир зеленский
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц во время своего визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским, сообщает издание Bild.По данным издания, встреча продлилась около часа, подробности беседы не приводятся. Мерц также встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Помимо этого запланирована встреча со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком и политиками из оппозиции, пишет издание.Мерц прибыл с визитом в Киев во вторник на поезде. Он уже посетил город Ирпень, встретился с мэром, общаясь с журналистами, он отметил, что Германия должна помогать Украине не только в обороне, но и восстановлении городов, в том числе Ирпеня.
https://ria.ru/20220503/zelenskiy-1786652668.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, украина, денис шмыгаль, руслан стефанчук, владимир зеленский, фридрих мерц
20:36 03.05.2022 (обновлено: 20:39 03.05.2022)
Лидер немецкой оппозиции встретился с Зеленским в Киеве, пишут СМИ
Bild сообщил, что лидер немецкой оппозиции Мерц провел встречу с Зеленским в Киеве