https://ria.ru/20220503/merts-1786688281.html

Лидер немецкой оппозиции встретился с Зеленским в Киеве, пишут СМИ

Лидер немецкой оппозиции встретился с Зеленским в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2022

Лидер немецкой оппозиции встретился с Зеленским в Киеве, пишут СМИ

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц во время своего визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T20:36

2022-05-03T20:36

2022-05-03T20:39

в мире

германия

украина

денис шмыгаль

руслан стефанчук

владимир зеленский

фридрих мерц

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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц во время своего визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским, сообщает издание Bild.По данным издания, встреча продлилась около часа, подробности беседы не приводятся. Мерц также встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Помимо этого запланирована встреча со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком и политиками из оппозиции, пишет издание.Мерц прибыл с визитом в Киев во вторник на поезде. Он уже посетил город Ирпень, встретился с мэром, общаясь с журналистами, он отметил, что Германия должна помогать Украине не только в обороне, но и восстановлении городов, в том числе Ирпеня.

https://ria.ru/20220503/zelenskiy-1786652668.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, германия, украина, денис шмыгаль, руслан стефанчук, владимир зеленский, фридрих мерц