Рейтинг@Mail.ru
Лидер немецкой оппозиции встретился с Зеленским в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/merts-1786688281.html
Лидер немецкой оппозиции встретился с Зеленским в Киеве, пишут СМИ
Лидер немецкой оппозиции встретился с Зеленским в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2022
Лидер немецкой оппозиции встретился с Зеленским в Киеве, пишут СМИ
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц во время своего визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:36
2022-05-03T20:39
в мире
германия
украина
денис шмыгаль
руслан стефанчук
владимир зеленский
фридрих мерц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц во время своего визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским, сообщает издание Bild.По данным издания, встреча продлилась около часа, подробности беседы не приводятся. Мерц также встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Помимо этого запланирована встреча со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком и политиками из оппозиции, пишет издание.Мерц прибыл с визитом в Киев во вторник на поезде. Он уже посетил город Ирпень, встретился с мэром, общаясь с журналистами, он отметил, что Германия должна помогать Украине не только в обороне, но и восстановлении городов, в том числе Ирпеня.
https://ria.ru/20220503/zelenskiy-1786652668.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_160c84ae27542890a390afbb62eb3166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, денис шмыгаль, руслан стефанчук, владимир зеленский, фридрих мерц
20:36 03.05.2022 (обновлено: 20:39 03.05.2022)
 
Лидер немецкой оппозиции встретился с Зеленским в Киеве, пишут СМИ

Bild сообщил, что лидер немецкой оппозиции Мерц провел встречу с Зеленским в Киеве

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц во время своего визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским, сообщает издание Bild.
По данным издания, встреча продлилась около часа, подробности беседы не приводятся. Мерц также встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Помимо этого запланирована встреча со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком и политиками из оппозиции, пишет издание.
Мерц прибыл с визитом в Киев во вторник на поезде. Он уже посетил город Ирпень, встретился с мэром, общаясь с журналистами, он отметил, что Германия должна помогать Украине не только в обороне, но и восстановлении городов, в том числе Ирпеня.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 15:11
Фото "сменившего профессию" Зеленского вызвало вопросы у американцев
 
В миреГерманияУкраинаДенис ШмыгальРуслан СтефанчукВладимир ЗеленскийФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала