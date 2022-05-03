https://ria.ru/20220503/mariupol-1786660268.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 149 человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 149 человек - РИА Новости, 03.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 149 человек

Почти 150 человек эвакуированы во вторник из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T16:19

2022-05-03T16:19

2022-05-03T16:19

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

игорь конашенков

владимир путин

александр семенов (батальон "восток")

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Почти 150 человек эвакуированы во вторник из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 3 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 149 человек, среди них 22 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что сейчас эти люди находятся в развернутом силами МЧС ДНР пункте оказания помощи эвакуируемому населению.Ранее штаб также сообщал об эвакуации в Безыменное 101 человека с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные были эвакуированы в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили медицинскую помощь.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/mariupol-1786483321.html

https://ria.ru/20220502/raneniya-1786593907.html

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Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь конашенков, владимир путин, александр семенов (батальон "восток")