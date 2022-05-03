https://ria.ru/20220503/mali-1786802794.html

Россия запросила обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации в Мали

Россия запросила обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации в Мали - РИА Новости, 04.05.2022

Россия запросила обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации в Мали

Россия инициировала обсуждение в СБ ООН во вторник ситуации в Мали, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-03T19:13

2022-05-03T19:13

2022-05-04T14:18

в мире

россия

мали

франция

совет безопасности оон

дмитрий полянский

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ООН, 3 мая - РИА Новости. Россия инициировала обсуждение в СБ ООН во вторник ситуации в Мали, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Россия попросила сегодня провести закрытое заседание Совбеза ООН в рамках раздела "разное", чтобы поднять вопрос дезинформационной кампании с обвинениями в адрес Мали и России, развязанной Францией в связи с инцидентом в Госси", - написал Полянский в своем Twitter.По его словам, эта ситуация напоминает "печально известную и неуклюжую операцию под чужим флагом украинских и западных пропагандистов в Буче". "Мы настоятельно призываем Францию и ее западных союзников воздерживаться от неоколониальной практики в отношении африканских стран и полностью уважать их суверенитет", - добавил он.Ранее в соцсетях появилась информация об обнаружении малийскими вооруженными силами группового захоронения в ходе патрулирования местности в окрестностях населенного пункта Госси, регион Томбукту, недалеко от которого до последнего времени находилась одна из опорных баз французской операции "Бархан". Местная пресса рассматривает сообщение о неопознанных телах в привязке к данным о группе пропавших малийских пастухов, в похищении которых за неделю до этого подозревались французские военные.

https://ria.ru/20220503/mali-1786682892.html

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мали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, мали, франция, совет безопасности оон, дмитрий полянский