19:13 03.05.2022 (обновлено: 14:18 04.05.2022)
Россия запросила обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации в Мали
Россия запросила обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации в Мали во вторник
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 3 мая - РИА Новости. Россия инициировала обсуждение в СБ ООН во вторник ситуации в Мали, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Россия попросила сегодня провести закрытое заседание Совбеза ООН в рамках раздела "разное", чтобы поднять вопрос дезинформационной кампании с обвинениями в адрес Мали и России, развязанной Францией в связи с инцидентом в Госси", - написал Полянский в своем Twitter.
По его словам, эта ситуация напоминает "печально известную и неуклюжую операцию под чужим флагом украинских и западных пропагандистов в Буче". "Мы настоятельно призываем Францию и ее западных союзников воздерживаться от неоколониальной практики в отношении африканских стран и полностью уважать их суверенитет", - добавил он.
Ранее в соцсетях появилась информация об обнаружении малийскими вооруженными силами группового захоронения в ходе патрулирования местности в окрестностях населенного пункта Госси, регион Томбукту, недалеко от которого до последнего времени находилась одна из опорных баз французской операции "Бархан". Местная пресса рассматривает сообщение о неопознанных телах в привязке к данным о группе пропавших малийских пастухов, в похищении которых за неделю до этого подозревались французские военные.