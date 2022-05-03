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Россия запросила обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации в Мали - РИА Новости, 04.05.2022
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Россия запросила обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации в Мали
Россия запросила обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации в Мали - РИА Новости, 04.05.2022
Россия запросила обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации в Мали
Россия инициировала обсуждение в СБ ООН во вторник ситуации в Мали, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-03T19:13
2022-05-04T14:18
в мире
россия
мали
франция
совет безопасности оон
дмитрий полянский
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ООН, 3 мая - РИА Новости. Россия инициировала обсуждение в СБ ООН во вторник ситуации в Мали, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Россия попросила сегодня провести закрытое заседание Совбеза ООН в рамках раздела "разное", чтобы поднять вопрос дезинформационной кампании с обвинениями в адрес Мали и России, развязанной Францией в связи с инцидентом в Госси", - написал Полянский в своем Twitter.По его словам, эта ситуация напоминает "печально известную и неуклюжую операцию под чужим флагом украинских и западных пропагандистов в Буче". "Мы настоятельно призываем Францию и ее западных союзников воздерживаться от неоколониальной практики в отношении африканских стран и полностью уважать их суверенитет", - добавил он.Ранее в соцсетях появилась информация об обнаружении малийскими вооруженными силами группового захоронения в ходе патрулирования местности в окрестностях населенного пункта Госси, регион Томбукту, недалеко от которого до последнего времени находилась одна из опорных баз французской операции "Бархан". Местная пресса рассматривает сообщение о неопознанных телах в привязке к данным о группе пропавших малийских пастухов, в похищении которых за неделю до этого подозревались французские военные.
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в мире, россия, мали, франция, совет безопасности оон, дмитрий полянский
19:13 03.05.2022 (обновлено: 14:18 04.05.2022)
 
Россия запросила обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации в Мали

Россия запросила обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации в Мали во вторник

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 мая - РИА Новости. Россия инициировала обсуждение в СБ ООН во вторник ситуации в Мали, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Россия попросила сегодня провести закрытое заседание Совбеза ООН в рамках раздела "разное", чтобы поднять вопрос дезинформационной кампании с обвинениями в адрес Мали и России, развязанной Францией в связи с инцидентом в Госси", - написал Полянский в своем Twitter.
По его словам, эта ситуация напоминает "печально известную и неуклюжую операцию под чужим флагом украинских и западных пропагандистов в Буче". "Мы настоятельно призываем Францию и ее западных союзников воздерживаться от неоколониальной практики в отношении африканских стран и полностью уважать их суверенитет", - добавил он.
Ранее в соцсетях появилась информация об обнаружении малийскими вооруженными силами группового захоронения в ходе патрулирования местности в окрестностях населенного пункта Госси, регион Томбукту, недалеко от которого до последнего времени находилась одна из опорных баз французской операции "Бархан". Местная пресса рассматривает сообщение о неопознанных телах в привязке к данным о группе пропавших малийских пастухов, в похищении которых за неделю до этого подозревались французские военные.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 19:45
Франция считает необоснованным решение Мали разорвать соглашение по обороне
 
В миреРоссияМалиФранцияСовет Безопасности ООНДмитрий Полянский
 
 
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