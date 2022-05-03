https://ria.ru/20220503/makron-1786681096.html
Макрон заявил Путину о готовности работать над поиском мира на Украине
Макрон заявил Путину о готовности работать над поиском мира на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
Макрон заявил Путину о готовности работать над поиском мира на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о готовности работать над условиями для поиска решения в целях... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T19:32
2022-05-03T19:32
2022-05-03T21:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
донбасс
владимир путин
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о готовности работать над условиями для поиска решения в целях обеспечения мира на Украине, заявили в Елисейском дворце.Во вторник Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он продлился 2 часа 10 минут.Отмечается, что французский президент вновь потребовал прекратить боевые действия.Кроме того, Макрон заявил о готовности работать с международными организациями, чтобы "помочь снять российскую блокаду экспорта украинских продуктов через Черное море".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, эммануэль макрон, франция
19:32 03.05.2022 (обновлено: 21:15 03.05.2022)
Макрон заявил Путину о готовности работать над поиском мира на Украине
Макрон заявил Путину о готовности работать над условиями обеспечения мира на Украине
ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о готовности работать над условиями для поиска решения в целях обеспечения мира на Украине, заявили
в Елисейском дворце.
Во вторник Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он продлился 2 часа 10 минут.
"Макрон отметил свою постоянную готовность работать над условиями для поиска решения путём переговоров, чтобы обеспечить мир и полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что французский президент вновь потребовал прекратить боевые действия.
Кроме того, Макрон заявил о готовности работать с международными организациями, чтобы "помочь снять российскую блокаду экспорта украинских продуктов через Черное море".
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.