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Макрон призвал Путина позволить продолжить эвакуацию с "Азовстали"
Макрон призвал Путина позволить продолжить эвакуацию с "Азовстали" - РИА Новости, 03.05.2022
Макрон призвал Путина позволить продолжить эвакуацию с "Азовстали"
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ходе телефонного разговора российского лидера Владимира Путина позволить дальнейшую эвакуацию с завода "Азовсталь"... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T19:13
2022-05-03T19:13
2022-05-03T20:19
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ходе телефонного разговора российского лидера Владимира Путина позволить дальнейшую эвакуацию с завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает Елисейский дворец.В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что благодаря инициативе Путина с территории "Азовстали" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные были эвакуированы в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили медицинскую помощь.Во вторник Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он продлился 2 часа 10 минут.Отмечается, что Макрон выразил озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Путина "позволить дальнейшую эвакуацию с завода "Азовсталь".В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.Ранее штаб также сообщал об эвакуации в Безыменное 101 человека с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь
19:13 03.05.2022 (обновлено: 20:19 03.05.2022)
Макрон призвал Путина позволить продолжить эвакуацию с "Азовстали"
Макрон в телефонном разговоре с Путиным выразил озабоченность ситуацией в Мариуполе
ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ходе телефонного разговора российского лидера Владимира Путина позволить дальнейшую эвакуацию с завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает Елисейский дворец.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что благодаря инициативе Путина с территории "Азовстали" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные были эвакуированы в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили медицинскую помощь.
Во вторник Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он продлился 2 часа 10 минут.
Отмечается, что Макрон выразил озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Путина "позволить дальнейшую эвакуацию с завода "Азовсталь".
В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР
пришлось отвечать.
Ранее штаб также сообщал об эвакуации в Безыменное 101 человека с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
.