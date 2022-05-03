https://ria.ru/20220503/makron-1786655735.html

Макрон заявил об обеспокоенности продовольственной безопасностью

Макрон заявил об обеспокоенности продовольственной безопасностью - РИА Новости, 03.05.2022

Макрон заявил об обеспокоенности продовольственной безопасностью

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал обеспокоенность по поводу возникшей проблемы... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T16:37

2022-05-03T16:37

2022-05-03T16:51

эммануэль макрон

франция

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/peregovory-1786659452.html

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эммануэль макрон, франция, владимир путин, россия