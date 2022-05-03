https://ria.ru/20220503/makron-1786654619.html
Церемония инаугурации Макрона пройдет 7 мая
Церемония инаугурации Макрона пройдет 7 мая - РИА Новости, 03.05.2022
Церемония инаугурации Макрона пройдет 7 мая
Церемония вступления Эммануэля Макрона в должность президента Франции состоится 7 мая в Елисейском дворце, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:27
2022-05-03T15:27
2022-05-03T15:46
в мире
франция
эммануэль макрон
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Церемония вступления Эммануэля Макрона в должность президента Франции состоится 7 мая в Елисейском дворце, передает телеканал BFMTV.Конституционный совет Франции 27 апреля официально утвердил переизбрание Макрона президентом республики, его новый мандат начнется с 14 мая.Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен - 41,45%.
https://ria.ru/20220425/makron-1785247654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, выборы президента франции — 2022
15:27 03.05.2022 (обновлено: 15:46 03.05.2022)
Церемония инаугурации Макрона пройдет 7 мая
BFMTV: церемония инаугурации Макрона пройдет 7 мая в Елисейском дворце