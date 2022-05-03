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Церемония инаугурации Макрона пройдет 7 мая - РИА Новости, 03.05.2022
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Церемония инаугурации Макрона пройдет 7 мая
Церемония инаугурации Макрона пройдет 7 мая - РИА Новости, 03.05.2022
Церемония инаугурации Макрона пройдет 7 мая
Церемония вступления Эммануэля Макрона в должность президента Франции состоится 7 мая в Елисейском дворце, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:27
2022-05-03T15:46
в мире
франция
эммануэль макрон
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Церемония вступления Эммануэля Макрона в должность президента Франции состоится 7 мая в Елисейском дворце, передает телеканал BFMTV.Конституционный совет Франции 27 апреля официально утвердил переизбрание Макрона президентом республики, его новый мандат начнется с 14 мая.Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен - 41,45%.
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в мире, франция, эммануэль макрон, выборы президента франции — 2022
15:27 03.05.2022 (обновлено: 15:46 03.05.2022)
 
Церемония инаугурации Макрона пройдет 7 мая

BFMTV: церемония инаугурации Макрона пройдет 7 мая в Елисейском дворце

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Церемония вступления Эммануэля Макрона в должность президента Франции состоится 7 мая в Елисейском дворце, передает телеканал BFMTV.
Конституционный совет Франции 27 апреля официально утвердил переизбрание Макрона президентом республики, его новый мандат начнется с 14 мая.
Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен - 41,45%.
Предвыборные плакаты в день голосования на выборах президента Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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В миреФранцияЭммануэль МакронВыборы президента Франции — 2022
 
 
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