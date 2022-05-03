https://ria.ru/20220503/lukashenko-1786694955.html
Лукашенко заявил, что белорусы противопоставляют мудрость лицемерию Запада
Лукашенко заявил, что белорусы противопоставляют мудрость лицемерию Запада - РИА Новости, 03.05.2022
Лукашенко заявил, что белорусы противопоставляют мудрость лицемерию Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы противопоставляют мудрость и рассудительность лицемерию Запада. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T21:58
2022-05-03T21:58
2022-05-03T21:58
белоруссия
минск
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 3 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы противопоставляют мудрость и рассудительность лицемерию Запада.Как сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства, данное заявление он сделал в Минске во время участия в церемонии открытия памятника первому Патриаршему экзарху всея Белоруссии митрополиту Филарету.По его словам, "библейская битва добра и зла не окончена". "Она и сегодня идет на всей планете при различных обстоятельствах и в самых необычных обличиях. Чем подобное противостояние заканчивается, хорошо видно на нашей родной и братской Украине", - сказал Лукашенко.Вместе с тем, согласно сообщению пресс-службы, президент заметил, что "недаром говорят, что самое темное время - перед рассветом". Он пояснил, что "в такой непростой период ясно видно: кто враг, а кто друг".По данным пресс-службы, Лукашенко отметил, что митрополита Филарета нет в живых больше года, но все еще трудно говорить о нем в прошедшем времени. "Президент упомянул одно из посланий владыки, заявив, что его часто вспоминают как духовное завещание. Эти слова были произнесены митрополитом в непростой для Беларуси август 2020 года: "Нынешняя задача и долг нации - сохранить мир и согласие на родной земле. Это наша ответственность перед Богом и перед потомками"", - говорится в сообщении пресс-службы. Глава государства призвал граждан ценить друг друга, беречь мир и страну.За огромный вклад в духовное развитие страны, помощь в возведении храмов и монастырей в 2006 году митрополиту Филарету присвоено звание Героя Белоруссии. В середине декабря 2020 года митрополит был госпитализирован, 12 января 2021 года он скончался в больнице на 86-м году жизни.
https://ria.ru/20220429/zapad-1786115505.html
https://ria.ru/20220430/lukashenko-1786302556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, в мире, александр лукашенко
Лукашенко заявил, что белорусы противопоставляют мудрость лицемерию Запада
Президент Лукашенко заявил, что белорусы противопоставляют мудрость лицемерию Запада
МИНСК, 3 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы противопоставляют мудрость и рассудительность лицемерию Запада.
Как сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства, данное заявление он сделал в Минске
во время участия в церемонии открытия памятника первому Патриаршему экзарху всея Белоруссии
митрополиту Филарету.
"В Год исторической памяти (объявлен в Белоруссии в 2022 году – ред.) мы, белорусы, пережившие немало, вновь противопоставляем западному лицемерию свою спокойную белорусскую мудрость и "памяркоўнасць" (с белорусского языка – умеренность, рассудительность), - заявил Лукашенко.
По его словам, "библейская битва добра и зла не окончена". "Она и сегодня идет на всей планете при различных обстоятельствах и в самых необычных обличиях. Чем подобное противостояние заканчивается, хорошо видно на нашей родной и братской Украине", - сказал Лукашенко.
Вместе с тем, согласно сообщению пресс-службы, президент заметил, что "недаром говорят, что самое темное время - перед рассветом". Он пояснил, что "в такой непростой период ясно видно: кто враг, а кто друг".
По данным пресс-службы, Лукашенко отметил, что митрополита Филарета нет в живых больше года, но все еще трудно говорить о нем в прошедшем времени. "Президент упомянул одно из посланий владыки, заявив, что его часто вспоминают как духовное завещание. Эти слова были произнесены митрополитом в непростой для Беларуси август 2020 года: "Нынешняя задача и долг нации - сохранить мир и согласие на родной земле. Это наша ответственность перед Богом и перед потомками"", - говорится в сообщении пресс-службы. Глава государства призвал граждан ценить друг друга, беречь мир и страну.
За огромный вклад в духовное развитие страны, помощь в возведении храмов и монастырей в 2006 году митрополиту Филарету присвоено звание Героя Белоруссии. В середине декабря 2020 года митрополит был госпитализирован, 12 января 2021 года он скончался в больнице на 86-м году жизни.