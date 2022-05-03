https://ria.ru/20220503/lazarev-1786645702.html
Пресс-служба Сергея Лазарева назвала фейками сообщения об отмене концертов
Пресс-служба Сергея Лазарева назвала фейками сообщения об отмене концертов - РИА Новости, 03.05.2022
Пресс-служба Сергея Лазарева назвала фейками сообщения об отмене концертов
Концерты артиста Сергея Лазарева не отменяли, певец продолжает творческую деятельность, сообщила РИА Новости пресс-секретарь певца Елена Дикевич. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:15
2022-05-03T14:15
2022-05-03T15:06
шоубиз
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сергей лазарев
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Концерты артиста Сергея Лазарева не отменяли, певец продолжает творческую деятельность, сообщила РИА Новости пресс-секретарь певца Елена Дикевич.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лазарев на фоне ухода из России мейджор-лейблов якобы перестаёт давать концерты."Туры прописаны, вся информация у Сергея на сайте. Информацию об отмене концертов кто-то придумал, очередные фейки" - сказала Дикевич агентству.
https://ria.ru/20220415/lazarev-1783701638.html
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россия, сергей лазарев, новости шоу-бизнеса
14:15 03.05.2022 (обновлено: 15:06 03.05.2022)
Пресс-служба Сергея Лазарева назвала фейками сообщения об отмене концертов
Пресс-секретарь певца Дикевич: концерты Лазарева не отменяли