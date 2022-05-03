https://ria.ru/20220503/lazarev-1786645702.html

Пресс-служба Сергея Лазарева назвала фейками сообщения об отмене концертов

Пресс-служба Сергея Лазарева назвала фейками сообщения об отмене концертов - РИА Новости, 03.05.2022

Пресс-служба Сергея Лазарева назвала фейками сообщения об отмене концертов

Концерты артиста Сергея Лазарева не отменяли, певец продолжает творческую деятельность, сообщила РИА Новости пресс-секретарь певца Елена Дикевич. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T14:15

2022-05-03T14:15

2022-05-03T15:06

шоубиз

россия

сергей лазарев

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Концерты артиста Сергея Лазарева не отменяли, певец продолжает творческую деятельность, сообщила РИА Новости пресс-секретарь певца Елена Дикевич.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лазарев на фоне ухода из России мейджор-лейблов якобы перестаёт давать концерты."Туры прописаны, вся информация у Сергея на сайте. Информацию об отмене концертов кто-то придумал, очередные фейки" - сказала Дикевич агентству.

https://ria.ru/20220415/lazarev-1783701638.html

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россия, сергей лазарев, новости шоу-бизнеса