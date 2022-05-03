https://ria.ru/20220503/krizis-1786644130.html

Африке и Ближнему Востоку грозят продовольственные кризисы, заявил Драги

Африке и Ближнему Востоку грозят продовольственные кризисы, заявил Драги - РИА Новости, 03.05.2022

Африке и Ближнему Востоку грозят продовольственные кризисы, заявил Драги

Конфликт на Украине вызвал скачки цен на сырье и энергию, что угрожает появлением продовольственных кризисов, которые могут затронуть Африку и Ближний Восток,... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T14:00

2022-05-03T14:00

2022-05-03T14:00

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РИМ, 3 мая – РИА Новости. Конфликт на Украине вызвал скачки цен на сырье и энергию, что угрожает появлением продовольственных кризисов, которые могут затронуть Африку и Ближний Восток, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."С экономической точки зрения конфликт вызвал нестабильность в функционировании глобальных цепочек поставок и волатильность цен на сырье и энергию. Поставки украинского продовольствия рухнули из-за разрушений войны и экспортных преград, введенных Россией в портах Черного и Азовского морей", - сказал он в ходе выступления в Европарламенте в Страсбурге.Драги подчеркнул, что Украина является четвертым по величине иностранным поставщиком продовольствия в Евросоюз, на Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта зерна. Также премьер Италии напомнил, что в марте индекс цен на основные продукты питания достиг исторического максимума."Существует серьезный риск того, что рост цен в сочетании с сокращением доступности удобрений вызовет продовольственные кризисы", - сказал Драги. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), добавил он, число голодающих в мире в период с 2022 по 2026 год может вырасти на 13 миллионов человек из-за конфликта на Украине. "Многие страны, особенно Африки и Ближнего Востока, более уязвимы к этим рискам и могут испытать периоды политической и социальной нестабильности", - заявил премьер Италии.Также Драги остановился на росте стоимости бензина и газа. Цены на последний, добавил он, в производстве электроэнергии в Европе выросли примерно в пять раз по сравнению с годом ранее."Этот рост, который последовал за повышением расценок, которое наблюдалось еще до начала конфликта, привел к тому, что уровень инфляции достиг уровня, который мы не наблюдали десятилетиями", - сказал Драги, выступление которого транслировалось в YouTube итальянского правительственного Дворца Киджи.В еврозоне, добавил он, апрельский индекс цен вырос на 7,5% по сравнению с годом ранее, что может получить "значительный эффект на покупательскую способность семей и производство компаний"."Европейская экономика находится на стадии замедления: за первые три месяца 2022 года валовой внутренний продукт в зоне евро вырос на 0,2% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года", - заявил премьер Италии. По данным МВФ, отметил он, экономика ЕС в этом году вырастет на 2,9%, когда как несколько месяцев назад оценки роста были на уровне 4%.

https://ria.ru/20220502/krizis-1786559524.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, италия, украина, европарламент, оон, африка