https://ria.ru/20220503/kosmos-1786621268.html
Сотрудничество России с Анголой создает прецедент для Африки, заявил посол
Сотрудничество России с Анголой создает прецедент для Африки, заявил посол - РИА Новости, 03.05.2022
Сотрудничество России с Анголой создает прецедент для Африки, заявил посол
Сотрудничество России и Анголы в области космоса создает прецедент для развития других африканских государств в этой сфере, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:30
2022-05-03T10:30
2022-05-03T11:25
россия
ангола
роскосмос
ркк "энергия"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984256_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf2701774d65c704579ef74a654bf502.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Анголы в области космоса создает прецедент для развития других африканских государств в этой сфере, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров."Конечно же, наше сотрудничество с Анголой и запуск спутника создадут прецедент. Сейчас очень многие государства смотрят на Анголу и для себя решают тоже, как им быть в этой области", - сказал он.По его словам, никаких ограничений для того, чтобы отправить первого африканского космонавта в космос нет, было бы желание."Пожалуйста, мы предлагаем другим странам, и они отправляют своих космонавтов. Это зависит от заинтересованности обеих сторон", - подчеркнул посол.Он добавил, что космическая отрасль зависит не столько от наличия космонавта конкретной страны в космосе, сколько от того, какие задачи стоят перед промышленностью этой страны.Он отметил, что у западных стран уже возникает обеспокоенность из-за возможной конкуренции, пока африканские страны не обладают своими мощностями в космосе.В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание спутника AngoSat-2 было поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова >>
https://ria.ru/20220503/afrika-1786603058.html
https://ria.ru/20220503/angola-1786620063.html
россия
ангола
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984256_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_2ad6bc207102ca4d9cd1762e91c67caf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ангола, роскосмос, ркк "энергия", в мире
10:30 03.05.2022 (обновлено: 11:25 03.05.2022)
Сотрудничество России с Анголой создает прецедент для Африки, заявил посол
Посол: сотрудничество России и Анголы в области космоса создает прецедент для стран Африки
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Анголы в области космоса создает прецедент для развития других африканских государств в этой сфере, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
"Конечно же, наше сотрудничество с Анголой
и запуск спутника создадут прецедент. Сейчас очень многие государства смотрят на Анголу и для себя решают тоже, как им быть в этой области", - сказал он.
По его словам, никаких ограничений для того, чтобы отправить первого африканского космонавта в космос нет, было бы желание.
"Пожалуйста, мы предлагаем другим странам, и они отправляют своих космонавтов. Это зависит от заинтересованности обеих сторон", - подчеркнул посол.
Он добавил, что космическая отрасль зависит не столько от наличия космонавта конкретной страны в космосе, сколько от того, какие задачи стоят перед промышленностью этой страны.
"Здесь они пока достаточно ограниченные. Это, прежде всего, телекоммуникации, широкополосное обеспечение интернета, обеспечение в медицине, в сельском хозяйстве и в других вещах, но, кстати, в данном случае вся система далека от военного применения. Только гражданское применение, которое поможет укрепить как национальную экономику, так и национальную безопасность страны - я имею в виду наблюдение и контроль за границами", - пояснил посол.
Он отметил, что у западных стран уже возникает обеспокоенность из-за возможной конкуренции, пока африканские страны не обладают своими мощностями в космосе.
В 2009 году Россия
и Ангола заключили контракт на изготовление ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса
") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.
В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание спутника AngoSat-2 было поручено РКК "Энергия"
, но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева
".