https://ria.ru/20220503/kosmos-1786621268.html

Сотрудничество России с Анголой создает прецедент для Африки, заявил посол

Сотрудничество России с Анголой создает прецедент для Африки, заявил посол - РИА Новости, 03.05.2022

Сотрудничество России с Анголой создает прецедент для Африки, заявил посол

Сотрудничество России и Анголы в области космоса создает прецедент для развития других африканских государств в этой сфере, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:30

2022-05-03T10:30

2022-05-03T11:25

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Анголы в области космоса создает прецедент для развития других африканских государств в этой сфере, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров."Конечно же, наше сотрудничество с Анголой и запуск спутника создадут прецедент. Сейчас очень многие государства смотрят на Анголу и для себя решают тоже, как им быть в этой области", - сказал он.По его словам, никаких ограничений для того, чтобы отправить первого африканского космонавта в космос нет, было бы желание."Пожалуйста, мы предлагаем другим странам, и они отправляют своих космонавтов. Это зависит от заинтересованности обеих сторон", - подчеркнул посол.Он добавил, что космическая отрасль зависит не столько от наличия космонавта конкретной страны в космосе, сколько от того, какие задачи стоят перед промышленностью этой страны.Он отметил, что у западных стран уже возникает обеспокоенность из-за возможной конкуренции, пока африканские страны не обладают своими мощностями в космосе.В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание спутника AngoSat-2 было поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова >>

https://ria.ru/20220503/afrika-1786603058.html

https://ria.ru/20220503/angola-1786620063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ангола, роскосмос, ркк "энергия", в мире