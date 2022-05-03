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Сотрудничество России с Анголой создает прецедент для Африки, заявил посол - РИА Новости, 03.05.2022
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Сотрудничество России с Анголой создает прецедент для Африки, заявил посол
Сотрудничество России с Анголой создает прецедент для Африки, заявил посол - РИА Новости, 03.05.2022
Сотрудничество России с Анголой создает прецедент для Африки, заявил посол
Сотрудничество России и Анголы в области космоса создает прецедент для развития других африканских государств в этой сфере, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:30
2022-05-03T11:25
россия
ангола
роскосмос
ркк "энергия"
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Анголы в области космоса создает прецедент для развития других африканских государств в этой сфере, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров."Конечно же, наше сотрудничество с Анголой и запуск спутника создадут прецедент. Сейчас очень многие государства смотрят на Анголу и для себя решают тоже, как им быть в этой области", - сказал он.По его словам, никаких ограничений для того, чтобы отправить первого африканского космонавта в космос нет, было бы желание."Пожалуйста, мы предлагаем другим странам, и они отправляют своих космонавтов. Это зависит от заинтересованности обеих сторон", - подчеркнул посол.Он добавил, что космическая отрасль зависит не столько от наличия космонавта конкретной страны в космосе, сколько от того, какие задачи стоят перед промышленностью этой страны.Он отметил, что у западных стран уже возникает обеспокоенность из-за возможной конкуренции, пока африканские страны не обладают своими мощностями в космосе.В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание спутника AngoSat-2 было поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220503/afrika-1786603058.html
https://ria.ru/20220503/angola-1786620063.html
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россия, ангола, роскосмос, ркк "энергия", в мире
10:30 03.05.2022 (обновлено: 11:25 03.05.2022)
 
Сотрудничество России с Анголой создает прецедент для Африки, заявил посол

Посол: сотрудничество России и Анголы в области космоса создает прецедент для стран Африки

© AFP 2022 / Sofia ChristensenГород Луанда, Ангола
Город Луанда, Ангола - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022 / Sofia Christensen
Город Луанда, Ангола
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Анголы в области космоса создает прецедент для развития других африканских государств в этой сфере, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
"Конечно же, наше сотрудничество с Анголой и запуск спутника создадут прецедент. Сейчас очень многие государства смотрят на Анголу и для себя решают тоже, как им быть в этой области", - сказал он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 03:36
Запад требует от Африки осудить Россию, заявил посол в Анголе
По его словам, никаких ограничений для того, чтобы отправить первого африканского космонавта в космос нет, было бы желание.
"Пожалуйста, мы предлагаем другим странам, и они отправляют своих космонавтов. Это зависит от заинтересованности обеих сторон", - подчеркнул посол.
Он добавил, что космическая отрасль зависит не столько от наличия космонавта конкретной страны в космосе, сколько от того, какие задачи стоят перед промышленностью этой страны.
"Здесь они пока достаточно ограниченные. Это, прежде всего, телекоммуникации, широкополосное обеспечение интернета, обеспечение в медицине, в сельском хозяйстве и в других вещах, но, кстати, в данном случае вся система далека от военного применения. Только гражданское применение, которое поможет укрепить как национальную экономику, так и национальную безопасность страны - я имею в виду наблюдение и контроль за границами", - пояснил посол.
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 10:18
Ангола готова обходить санкции для сотрудничества с Россией, заявил посол
Он отметил, что у западных стран уже возникает обеспокоенность из-за возможной конкуренции, пока африканские страны не обладают своими мощностями в космосе.
В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.
В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание спутника AngoSat-2 было поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".
Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова >>
 
РоссияАнголаРоскосмосРКК "Энергия"В мире
 
 
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