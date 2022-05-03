https://ria.ru/20220503/knr-1786653684.html

Корабли КНР во главе с авианосцем "Ляонин" проводят учения в Тихом океане

Корабли КНР во главе с авианосцем "Ляонин" проводят учения в Тихом океане - РИА Новости, 03.05.2022

Корабли КНР во главе с авианосцем "Ляонин" проводят учения в Тихом океане

Авианосная группа Военно-морских сил КНР во главе с авианосцем "Ляонин" проводит учения в западной части Тихого океана, говорится в сообщении, опубликованном во РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T15:21

2022-05-03T15:21

2022-05-03T15:21

тихий океан

вмс китая

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ПЕКИН, 3 мая - РИА Новости. Авианосная группа Военно-морских сил КНР во главе с авианосцем "Ляонин" проводит учения в западной части Тихого океана, говорится в сообщении, опубликованном во вторник в официальном аккаунте ВМС КНР в социальной сети WeChat."Авианосное соединение ВМС КНР во главе с авианосцем "Ляонин" в настоящее время проводит военные учения в акватории западной части Тихого океана, это рутинные учения, организованные ВМС в соответствии с годовым планом", - говорится в тексте.В сообщении отмечается, что учения не направлены против какой-либо стороны, целью учений названо повышение боевых возможностей авианосной группы.

https://ria.ru/20220430/posledstviya-1786372375.html

тихий океан

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тихий океан, вмс китая