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Корабли КНР во главе с авианосцем "Ляонин" проводят учения в Тихом океане
Корабли КНР во главе с авианосцем "Ляонин" проводят учения в Тихом океане - РИА Новости, 03.05.2022
Корабли КНР во главе с авианосцем "Ляонин" проводят учения в Тихом океане
Авианосная группа Военно-морских сил КНР во главе с авианосцем "Ляонин" проводит учения в западной части Тихого океана, говорится в сообщении, опубликованном во РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:21
2022-05-03T15:21
2022-05-03T15:21
тихий океан
вмс китая
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ПЕКИН, 3 мая - РИА Новости. Авианосная группа Военно-морских сил КНР во главе с авианосцем "Ляонин" проводит учения в западной части Тихого океана, говорится в сообщении, опубликованном во вторник в официальном аккаунте ВМС КНР в социальной сети WeChat."Авианосное соединение ВМС КНР во главе с авианосцем "Ляонин" в настоящее время проводит военные учения в акватории западной части Тихого океана, это рутинные учения, организованные ВМС в соответствии с годовым планом", - говорится в тексте.В сообщении отмечается, что учения не направлены против какой-либо стороны, целью учений названо повышение боевых возможностей авианосной группы.
https://ria.ru/20220430/posledstviya-1786372375.html
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тихий океан, вмс китая
Корабли КНР во главе с авианосцем "Ляонин" проводят учения в Тихом океане
WeChat ВМС КНР: корабли КНР во главе с авианосцем "Ляонин" проводит учения в Тихом океане