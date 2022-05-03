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Блинкен представит обновленную политику США в отношении Китая - РИА Новости, 03.05.2022
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Блинкен представит обновленную политику США в отношении Китая
Блинкен представит обновленную политику США в отношении Китая - РИА Новости, 03.05.2022
Блинкен представит обновленную политику США в отношении Китая
Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 мая выступит с речью, в которой представит обновленную политику американского руководства в отношении Китая, сообщил... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T23:22
2022-05-03T23:22
в мире
энтони блинкен
джо байден
сша
пекин
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 мая выступит с речью, в которой представит обновленную политику американского руководства в отношении Китая, сообщил госдепартамент."В 11.00 (18.00 мск) четверга, 5 мая 2022 года, Азиатское общество примет госсекретаря Энтони Блинкена, который выступит с речью, излагающей политику администрации США в отношении КНР", - говорится в распространенном уведомлении американского дипведомства.Мероприятие будет транслироваться онлайн.Как отмечает издание Politico со ссылкой на источники в госдепе, предстоящая речь Блинкена будет представлять собой "общий обзор стратегии" властей США. При этом детали, равно как и полный текст обновленной стратегии, не станут обнародовать.Ожидается, что речь Блинкена станет сигналом правительственным учреждениям США и властям других государств о том, как администрация американского президента Джо Байдена намерена подходить к выстраиванию отношений с Пекином и какие внешнеполитические цели она ставит перед собой на этом направлении.
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в мире, энтони блинкен, джо байден, сша, пекин
23:22 03.05.2022
 
Блинкен представит обновленную политику США в отношении Китая

Госсекретарь США Блинкен представит обновленную политику США в отношении Китая

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 мая выступит с речью, в которой представит обновленную политику американского руководства в отношении Китая, сообщил госдепартамент.
"В 11.00 (18.00 мск) четверга, 5 мая 2022 года, Азиатское общество примет госсекретаря Энтони Блинкена, который выступит с речью, излагающей политику администрации США в отношении КНР", - говорится в распространенном уведомлении американского дипведомства.
Мероприятие будет транслироваться онлайн.
Как отмечает издание Politico со ссылкой на источники в госдепе, предстоящая речь Блинкена будет представлять собой "общий обзор стратегии" властей США. При этом детали, равно как и полный текст обновленной стратегии, не станут обнародовать.
Ожидается, что речь Блинкена станет сигналом правительственным учреждениям США и властям других государств о том, как администрация американского президента Джо Байдена намерена подходить к выстраиванию отношений с Пекином и какие внешнеполитические цели она ставит перед собой на этом направлении.
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В миреЭнтони БлинкенДжо БайденСШАПекин
 
 
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