https://ria.ru/20220503/kitay-1786700897.html

Блинкен представит обновленную политику США в отношении Китая

Блинкен представит обновленную политику США в отношении Китая - РИА Новости, 03.05.2022

Блинкен представит обновленную политику США в отношении Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 мая выступит с речью, в которой представит обновленную политику американского руководства в отношении Китая, сообщил... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T23:22

2022-05-03T23:22

2022-05-03T23:22

в мире

энтони блинкен

джо байден

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 мая выступит с речью, в которой представит обновленную политику американского руководства в отношении Китая, сообщил госдепартамент."В 11.00 (18.00 мск) четверга, 5 мая 2022 года, Азиатское общество примет госсекретаря Энтони Блинкена, который выступит с речью, излагающей политику администрации США в отношении КНР", - говорится в распространенном уведомлении американского дипведомства.Мероприятие будет транслироваться онлайн.Как отмечает издание Politico со ссылкой на источники в госдепе, предстоящая речь Блинкена будет представлять собой "общий обзор стратегии" властей США. При этом детали, равно как и полный текст обновленной стратегии, не станут обнародовать.Ожидается, что речь Блинкена станет сигналом правительственным учреждениям США и властям других государств о том, как администрация американского президента Джо Байдена намерена подходить к выстраиванию отношений с Пекином и какие внешнеполитические цели она ставит перед собой на этом направлении.

https://ria.ru/20220501/davos-1786363554.html

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в мире, энтони блинкен, джо байден, сша, пекин