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Зеленский задумал стереть Херсон с лица земли, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 03.05.2022
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Зеленский задумал стереть Херсон с лица земли, заявил экс-депутат Рады
Зеленский задумал стереть Херсон с лица земли, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 03.05.2022
Зеленский задумал стереть Херсон с лица земли, заявил экс-депутат Рады
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что Владимир Зеленский задумал стереть перешедший под контроль ВС РФ Херсон с лица земли, но это... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:17
2022-05-03T11:17
в мире
херсон
украина
россия
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что Владимир Зеленский задумал стереть перешедший под контроль ВС РФ Херсон с лица земли, но это ему не позволят российские военные.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом."Украинские националисты ежедневно обстреливают Херсон и область со стороны Николаева. Для украинских нацистов Херсонская область – это подопытный кролик. Зеленский отдает преступные приказы на уничтожение мирного населения, преследуя цель стереть город с лица земли, и если бы не российские военные и система ПВО, которые стали на защиту города, киевскому режиму удалось бы достичь своих варварских замыслов", - сказал РИА Новости Журавко, который сейчас находится в Херсоне.Экс-депутат назвал Зеленского террористом и военным преступником, который обязательно будет наказан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/izyatie-1786395660.html
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в мире, херсон, украина, россия, владимир путин
11:17 03.05.2022
 
Зеленский задумал стереть Херсон с лица земли, заявил экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады Журавко считает, что Зеленский задумал стереть Херсон с лица земли

CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke / Памятник В.И. Ленину в Херсоне
Памятник В.И. Ленину в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke /
Памятник В.И. Ленину в Херсоне
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что Владимир Зеленский задумал стереть перешедший под контроль ВС РФ Херсон с лица земли, но это ему не позволят российские военные.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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"Украинские националисты ежедневно обстреливают Херсон и область со стороны Николаева. Для украинских нацистов Херсонская область – это подопытный кролик. Зеленский отдает преступные приказы на уничтожение мирного населения, преследуя цель стереть город с лица земли, и если бы не российские военные и система ПВО, которые стали на защиту города, киевскому режиму удалось бы достичь своих варварских замыслов", - сказал РИА Новости Журавко, который сейчас находится в Херсоне.
Экс-депутат назвал Зеленского террористом и военным преступником, который обязательно будет наказан.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреХерсонУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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