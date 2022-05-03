Рейтинг@Mail.ru
Регулятор дал согласие "Банку "Центркредит" на покупку "дочки" Альфа-банка - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/kazakhstan-1786663936.html
Регулятор дал согласие "Банку "Центркредит" на покупку "дочки" Альфа-банка
Регулятор дал согласие "Банку "Центркредит" на покупку "дочки" Альфа-банка - РИА Новости, 03.05.2022
Регулятор дал согласие "Банку "Центркредит" на покупку "дочки" Альфа-банка
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана дало местному "Банку Центркредит" (БЦК) согласие на приобретение дочерней кредитной... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T16:52
2022-05-03T16:52
экономика
казахстан
сша
великобритания
альфа-банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741243_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1f4d2ea59b9138466dd05112d89044b.jpg
АЛМА-АТА, 3 мая - РИА Новости. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана дало местному "Банку Центркредит" (БЦК) согласие на приобретение дочерней кредитной организации Альфа-банка, следует из сообщения пресс-службы агентства.В пресс-релизе напоминается, что АО "БЦК" планирует приобрести 100% голосующих акций Альфа-банка в Казахстане с последующей его реорганизацией в виде присоединения."В соответствии с требованиями законодательства оснований для отказа АО "БЦК" в получении согласия на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банк отсутствуют. В этой связи агентством принято положительное решение о выдаче АО "БЦК" согласия на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банка", - говорится в пресс-релизе.По информации АРРФР, в настоящее время БЦК обладает собственным капиталом в размере 147 миллиардов тенге (330 миллионов долларов) и высоколиквидными активами в размере 674 миллиардов тенге (более 1,5 миллиарда долларов). "АО "БЦК" предоставлен бизнес-план на 5 лет, с учетом присоединения Альфа-Банк, который не предполагает ухудшение финансового положения АО "БЦК" в 5-летний период", - также говорится в пресс-релизе.По информации регулятора, смена акционеров банка будет способствовать последующему выходу Альфа-банка из-под санкций, введенных США и рядом других стран. Кроме этого, по мнению АРРФР, вхождение БЦК в капитал Альфа-банка позволит поддержать его дополнительной ликвидностью для исполнения всех обязательств перед клиентами.В конце марта власти Великобритании ввели санкции против ряда кредитных организаций РФ, в частности, Альфа-банка. У них в Британии будут заморожены активы. Альфа-банк подпал под блокирующие санкции США в начале апреля. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.
https://ria.ru/20220420/magistratura-1784560097.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220502/eaes-1786571382.html
казахстан
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741243_201:199:2666:2048_1920x0_80_0_0_fe2c1cef37f42900d58c1ec43375bca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казахстан, сша, великобритания, альфа-банк
16:52 03.05.2022
 
Регулятор дал согласие "Банку "Центркредит" на покупку "дочки" Альфа-банка

АРРФР Казахстана дало "Банку Центркредит" согласие на приобретение "дочки" Альфа-банка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип " Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Логотип " Альфа Банка". Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 3 мая - РИА Новости. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана дало местному "Банку Центркредит" (БЦК) согласие на приобретение дочерней кредитной организации Альфа-банка, следует из сообщения пресс-службы агентства.
В пресс-релизе напоминается, что АО "БЦК" планирует приобрести 100% голосующих акций Альфа-банка в Казахстане с последующей его реорганизацией в виде присоединения.
Исследовательский центр Альфа-Банка Alfa Research Center
20 апреля, 18:14
Альфа-Банк и МФТИ запустили совместную магистратуру
"В соответствии с требованиями законодательства оснований для отказа АО "БЦК" в получении согласия на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банк отсутствуют. В этой связи агентством принято положительное решение о выдаче АО "БЦК" согласия на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банка", - говорится в пресс-релизе.
По информации АРРФР, в настоящее время БЦК обладает собственным капиталом в размере 147 миллиардов тенге (330 миллионов долларов) и высоколиквидными активами в размере 674 миллиардов тенге (более 1,5 миллиарда долларов). "АО "БЦК" предоставлен бизнес-план на 5 лет, с учетом присоединения Альфа-Банк, который не предполагает ухудшение финансового положения АО "БЦК" в 5-летний период", - также говорится в пресс-релизе.
По информации регулятора, смена акционеров банка будет способствовать последующему выходу Альфа-банка из-под санкций, введенных США и рядом других стран. Кроме этого, по мнению АРРФР, вхождение БЦК в капитал Альфа-банка позволит поддержать его дополнительной ликвидностью для исполнения всех обязательств перед клиентами.
В конце марта власти Великобритании ввели санкции против ряда кредитных организаций РФ, в частности, Альфа-банка. У них в Британии будут заморожены активы. Альфа-банк подпал под блокирующие санкции США в начале апреля. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 18:39В мире
Премьеры РФ и Казахстана высказались за углубление взаимодействия в ЕАЭС
 
ЭкономикаКазахстанСШАВеликобританияАльфа-банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала