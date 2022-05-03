https://ria.ru/20220503/kazakhstan-1786663936.html

Регулятор дал согласие "Банку "Центркредит" на покупку "дочки" Альфа-банка

Регулятор дал согласие "Банку "Центркредит" на покупку "дочки" Альфа-банка - РИА Новости, 03.05.2022

Регулятор дал согласие "Банку "Центркредит" на покупку "дочки" Альфа-банка

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана дало местному "Банку Центркредит" (БЦК) согласие на приобретение дочерней кредитной... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T16:52

2022-05-03T16:52

2022-05-03T16:52

экономика

казахстан

сша

великобритания

альфа-банк

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АЛМА-АТА, 3 мая - РИА Новости. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана дало местному "Банку Центркредит" (БЦК) согласие на приобретение дочерней кредитной организации Альфа-банка, следует из сообщения пресс-службы агентства.В пресс-релизе напоминается, что АО "БЦК" планирует приобрести 100% голосующих акций Альфа-банка в Казахстане с последующей его реорганизацией в виде присоединения."В соответствии с требованиями законодательства оснований для отказа АО "БЦК" в получении согласия на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банк отсутствуют. В этой связи агентством принято положительное решение о выдаче АО "БЦК" согласия на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банка", - говорится в пресс-релизе.По информации АРРФР, в настоящее время БЦК обладает собственным капиталом в размере 147 миллиардов тенге (330 миллионов долларов) и высоколиквидными активами в размере 674 миллиардов тенге (более 1,5 миллиарда долларов). "АО "БЦК" предоставлен бизнес-план на 5 лет, с учетом присоединения Альфа-Банк, который не предполагает ухудшение финансового положения АО "БЦК" в 5-летний период", - также говорится в пресс-релизе.По информации регулятора, смена акционеров банка будет способствовать последующему выходу Альфа-банка из-под санкций, введенных США и рядом других стран. Кроме этого, по мнению АРРФР, вхождение БЦК в капитал Альфа-банка позволит поддержать его дополнительной ликвидностью для исполнения всех обязательств перед клиентами.В конце марта власти Великобритании ввели санкции против ряда кредитных организаций РФ, в частности, Альфа-банка. У них в Британии будут заморожены активы. Альфа-банк подпал под блокирующие санкции США в начале апреля. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.

https://ria.ru/20220420/magistratura-1784560097.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/eaes-1786571382.html

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экономика, казахстан, сша, великобритания, альфа-банк